گوگل اشتباهات کاربران را اصلاح می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایونینگ استاندارد، گوگل سعی دارد اشکالات کاربران در هجی کردن کلمات در Google Docs را با یک الگوریتم ماشین یادگیری جدید اصلاح کند.

این هوش مصنوعی می تواند اشتباهات را شناسایی کند و جایگزین های اصلاح شده ای را هنگام تایپ کردن کاربر پیشنهاد می کند. این مشابه قابلیت autocorrect است که در آیفون و دستگاه های دیگر اپل وجود دارد.

به هرحال این ویژگی طوری طراحی شده تا شبیه یک ابزار ترجمه کار می کند. دیوید تاکر نائب رییس گوگل در بخش مدیریت محصولات در این باره می گوید: در ترجمه، به طور مثال کاربر زبان فرانسه را به انگلیسی ترجمه می کند. شیوه اصلاح گرامر ما نیز مشابه است. ما لغات اشتباه زبان انگلیسی را ردیابی کرده و با استفاده از فناوری اصلاح یا به شیوه درست ترجمه می کنیم.

در حال حاضر فناوری هنوز در مرحله بتا است. اما تا زمان ارائه کامل این قابلیت کاربران باید خود اشتباهاتشان را اصلاح کنند.