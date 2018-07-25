  1. دانش و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۳ مرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۵۳

گوگل اشتباهات کاربران را اصلاح می کند

گوگل اشتباهات کاربران را اصلاح می کند

گوگل مشغول آزمایش فناوری است که با کمک الگوریتم های ماشین یادگیری غلط های کاربران در «گوگل داک» را ردیابی و اصلاح می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایونینگ استاندارد، گوگل سعی دارد اشکالات کاربران در هجی کردن کلمات در Google Docs را با یک الگوریتم ماشین یادگیری جدید اصلاح کند.

این هوش مصنوعی می تواند اشتباهات را شناسایی کند و جایگزین های اصلاح شده ای را هنگام تایپ کردن کاربر پیشنهاد می کند. این مشابه قابلیت autocorrect است که در آیفون و دستگاه های دیگر اپل وجود دارد.

به هرحال این ویژگی طوری طراحی شده تا شبیه یک ابزار ترجمه کار می کند. دیوید تاکر  نائب رییس گوگل در بخش مدیریت محصولات در این باره می گوید: در ترجمه، به طور مثال کاربر زبان فرانسه را به انگلیسی ترجمه می کند. شیوه اصلاح گرامر ما نیز مشابه است. ما لغات اشتباه زبان انگلیسی را ردیابی کرده و با استفاده از فناوری اصلاح یا به  شیوه درست ترجمه می کنیم.

در حال حاضر  فناوری هنوز در مرحله بتا است. اما تا زمان ارائه کامل این قابلیت کاربران باید خود اشتباهاتشان را اصلاح کنند.

کد خبر 4357203
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها