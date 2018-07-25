به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علی اکبر مهرفرد با صدور نامه‌ای خطاب به روسای سازمان های حفظ نباتات و دامپزشکی کشور و همچنین روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها با اشاره به شرایط ویژه کنونی، لزوم افزایش سرعت در تامین کالا و تسهیل فرآیندهای داخلی را ضروری عنوان و تاکید کرد:در حیطه وظایف آن سازمان فرآیند صدور گواهی ها و مجوزهای مربوطه (ضمن حفظ و رعایت دقت) برای تامین کالاهای مورد نیاز کشور به ویژه کالاهای اساسی و ضروری لازم است بازنگری شود به گونه ای که سرعت عمل لازم نسبت به شرایط عادی تضمین شود.

وی تصریح کرد: امور مرتبط با صدور مجوزهای اولیه و نیز نمونه برداری، انجام آزمایش های مورد نیاز و صدور گواهی بهداشتی، گواهی حمل و ... باید بدون وقفه و حتی الامکان به روز انجام شود و در صورت لزوم، شیفت عصر و شیفت شب برنامه ریزی و اجرا شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، برنامه ریزی برای برقراری کشیک در روزهای پنجشنبه و جمعه و در صورت نیاز در تعطیلات رسمی برای انجام بدون وقفه امور مربوطه - در صورت وجود متقاضی را ضروری برشمرد و تاکید کرد: مراحل و مدارک غیرضرور در عین دقت حذف شوند.

مهرفرد خاطرنشان ساخت:رفع برخی موازی کاری های موجود با سایر نهادهای حاکمیتی باید در اسرع وقت انجام شود.