۳ مرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۲۸

در پی دستور معاون وزیر جهاد؛

مجوزهای تامین کالاهای اساسی بدون وقفه صادر می‌شود

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی بر ضرورت ارائه خدمات بدون وقفه برای صدور گواهی ها و مجوزهای مورد نیاز تامین کالاهای اساسی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علی اکبر مهرفرد با صدور نامه‌ای خطاب به روسای سازمان های حفظ نباتات و دامپزشکی کشور و همچنین روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها با اشاره به شرایط ویژه کنونی، لزوم افزایش سرعت در تامین کالا و تسهیل فرآیندهای داخلی را ضروری عنوان و تاکید کرد:در حیطه وظایف آن سازمان فرآیند صدور گواهی ها و مجوزهای مربوطه (ضمن حفظ و رعایت دقت) برای تامین کالاهای مورد نیاز کشور به ویژه کالاهای اساسی و ضروری لازم است بازنگری شود به گونه ای که سرعت عمل لازم نسبت به شرایط عادی تضمین شود.

وی تصریح کرد: امور مرتبط با صدور مجوزهای اولیه و نیز نمونه برداری، انجام آزمایش های مورد نیاز و صدور گواهی بهداشتی، گواهی حمل و ... باید بدون وقفه و حتی الامکان به روز انجام شود و در صورت لزوم، شیفت عصر و شیفت شب برنامه ریزی و اجرا شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، برنامه ریزی برای برقراری کشیک در روزهای پنجشنبه و جمعه و در صورت نیاز در تعطیلات رسمی برای انجام بدون وقفه امور مربوطه - در صورت وجود متقاضی را ضروری برشمرد و تاکید کرد: مراحل و مدارک غیرضرور در عین دقت حذف شوند.

مهرفرد خاطرنشان ساخت:رفع برخی موازی کاری های موجود با سایر نهادهای حاکمیتی باید در اسرع وقت انجام شود.

