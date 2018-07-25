تسلیت استاندار مازندران درپی درگذشت همسر و مادر شهیدان یزدانخواه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی استاندار مازندران در پیامی به مناسبت درگذشت حاجیه خانم شهربانو ثمنی همسر و مادر شهیدان یزدانخواه آورده است: شهادت هنر انسان های از جان رسته و آزاده ای ست که در صیانت از قرآن، اسلام و عزت میهن اسلامی مان جان عزیز خود را پیشکش جانان کردند و والاتر از آن، هنر مادران و پدران بزرگواری است که با تقدیم فرزندان رشید و عزیز خویش، برای ایران و اسلام؛ افتخاری جاودان خلق کردند.

مادران و همسران معظم شهدای والا مقام، مایه سربلندی ایران اسلامی هستند، همانان که با وفاداری بر سر آرمان های شهدا و گوش به فرمان ولی فقیه زمان، موجب تداوم انقلاب اسلامی شدند و با تاسی از زینب کبری (سلام الله علیها) پس از شهادت عزیزانشان، با صبر و شکیبایی راه، یاد و خاطره عزیزانشان را گرامی داشته و تداوم بخشیدند.

حاجیه خانم شهربانو ثمنی، همسر و مادر شهیدان یزدانخواه یکی از این شیر زنان بود که با تربیت فرزندان انقلابی چه در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و چه در دوران ۸ سال دفاع مقدس، دین خود را به نظام جمهوری اسلامی ایران ادا نمود و پس از سال‌ها تحمل بیماری به همسر شهید و فرزندان شهیدش پیوست.

اینجانب با نهایت تاثر و تالم درگذشت زنده یاد حاجیه خانم شهربانو ثمنی، همسر و مادر مجاهد و نستوه شهیدان یزدانخواه که با بصیرت در سال های پس از شهادت عزیزانش در مسیر ارادت و دلدادگی به حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی ( مد ظله العالی )، پایداری کرد به خانواده محترم و داغدار آن مرحوم، مردم ولایتمدار و شهیدپرور استان مازندران و شهرستان فریدونکنار و مادران والامقام شهدا تسلیت گفته، از خداوند قادر متعال برای آن اسوه استقامت، آمرزش و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم.

به گزارش مهر، حاجیه خانم شهربانو ثمنی اسوه ایثار و استقامت ، همسر شهید گرانقدر نوروزعلی یزدانخواه و مادر صبور و مقاوم شهیدان معظم رحیم، خدیجه و طوبی یزدانخواه صبح امروز به علت بیماری دعوت حق را لبیک گفته و به فرزندان برومندش پیوست.

پیکر همسر و مادرشهیدان یزدانخواه ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه چهارم مرداد ماه از مصلای جمعه فریدونکنار تشییع و آنگاه جهت خاکسپاری به گلزار شهدای امام سجاد این شهرستان انتقال می یابد.

شهیدان نوروز علی و رحیم یزدانخواه در سال ۶۵در ام الرصاص به شهادت رسیدند. و شهیدان خدیجه و طوبی یزدانخواه در تاریخ ۹/۹/۱۳۵۷ در فریدونکنار به درجه رفیع شهادت نائل شدند.