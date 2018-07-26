  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۴ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۵۵

به دلیل حساب های مشکوک؛

توئیتر ۵۸ میلیون حساب کاربری را تعلیق کرد

توئیتر ۵۸ میلیون حساب کاربری را تعلیق کرد

طبق آمار موجود توئیتر در سه ماهه آخر ٢٠١٧ حداقل ۵۸ میلیون حساب کاربری مشکوک را تعلیق کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، طبق آمار به دست آمده توئیتر  در سه ماهه آخر ٢٠١٧ میلادی حداقل ۵۸ میلیون حساب کاربری را معلق کرد. این آمار نشان دهنده حمله دوباره این شرکت به حساب های کاربری مشکوک در این شبکه اجتماعی خود است.  

پیش از این سرمایه گذاران توئیتر نگرانی خود را درباره تعلیق حساب های کاربری مشکوک و تاثیر آن بر رشد تعداد کاربران این شبکه اجتماعی اعلام کرده بودند. توئیتر حساب های کاربری تقلبی را اینگونه مشخص می کند که حداقل به مدت یک ماه هیچ فعالیتی نداشته اند. 

این در حالی است که هفته قبل توئیتر گزارش نشریه واشنگتن پست مبنی بر حذف ٧٠ میلیون حساب کاربری در فاصله ماه های می تا ژوئن را تایید کرد. 

کد مطلب 4357538
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها