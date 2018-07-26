توئیتر ۵۸ میلیون حساب کاربری را تعلیق کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، طبق آمار به دست آمده توئیتر در سه ماهه آخر ٢٠١٧ میلادی حداقل ۵۸ میلیون حساب کاربری را معلق کرد. این آمار نشان دهنده حمله دوباره این شرکت به حساب های کاربری مشکوک در این شبکه اجتماعی خود است.

پیش از این سرمایه گذاران توئیتر نگرانی خود را درباره تعلیق حساب های کاربری مشکوک و تاثیر آن بر رشد تعداد کاربران این شبکه اجتماعی اعلام کرده بودند. توئیتر حساب های کاربری تقلبی را اینگونه مشخص می کند که حداقل به مدت یک ماه هیچ فعالیتی نداشته اند.

این در حالی است که هفته قبل توئیتر گزارش نشریه واشنگتن پست مبنی بر حذف ٧٠ میلیون حساب کاربری در فاصله ماه های می تا ژوئن را تایید کرد.