به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله سید احمد علم الهدی صبح پنج شنبه در دیدار با مدیران ادارات سازمان تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اظهار کرد: این نهاد برای حفظ اولویت های فرهنگی انقلاب و اسلام تشکیل شده است و دستاوردهای سازمان در طول این سال ها قابل مقایسه با سازمان های دیگری که اقدامات مشابه انجام می دهند نیست و سازمان تبلیغات بسیار جلوتر و بهتر به وظایفش عمل کرده است.

وی افزود:نهاد سازمان تبلیغات از برکات انقلاب اسلامی است و برای گسترش و توسعه اعزام مبلغان و تعظیم شعائر اسلامی تشکیل شده است و برکاتی که این سازمان داشته بسیار زیاد است و این به خاطر اخلاص مدیران این سازمان است.

نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت:نقطه ضعفی در عملکرد کلی سازمان دیده نمی شود ولی سوالی اینجا مطرح می شود که آیا می شد با این امکانات و نیرو بهتر از این کار شود یا خیر؟

علم الهدی تصریح کرد:گاهی اوقات مدیران براساس سلایق بر موضوعی تمرکز می کنند و این باعث می شود که کلی از توان و نیروی سازمان صرف آن موضوع شود در حالیکه بعد مشخص می شود آنچنان موضوع اولویت داری نبوده است که باید در هدف گیری ها دقت بیشتری شود.

وی گفت:در بسیاری از سازمان ها فسادهای مختلفی از جمله مالی، اداری و اخلاقی اتفاق افتاده است ولی در سازمان تبلیغات با این حجم گسترده فعالیت حتی یک مورد فساد نداریم و این بسیار ارزشمند است.

امام جمعه مشهد ادامه داد: ۵۷ هزار جوان طلبه به اقصی نقاط کشور اعزام وهر کدام در موقعیت های مختلفی مشغول تبلیغ می شوند ولی تاکنون حتی یک مورد تخلفی و فسادی گزارش نشده است.

وی اضافه کرد: طلبه ها در قدیم تشکیلات منسجمی نداشتند و از هیچ ارگانی حمایت نمی شدند ولی اکنون به برکت انقلاب امکاناتی که در اختیار مبلغین ما هست بسیار بیشتر از گذشته است و باید از این امکانات به نحو احسن استفاده شود.

نماینده مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: باید کارگروه هایی تشکیل شود و اقدامات و کاستی های گذشته را بررسی و برای اقدامات آینده برنامه ریزی کند.

علم الهدی تصریح کرد : مبلغینی که در ادارات و سازمان ها حضور پیدا می کنند باید نهایت سعی خود را برای جذب بدنه سازمان انجام دهد .