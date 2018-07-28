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۶ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۱۴

رئیس دانشگاه خبر داد:

راه اندازی ۳۰ کارگاه دانشجویی در کنار خوابگاه های فنی و حرفه ای

راه اندازی ۳۰ کارگاه دانشجویی در کنار خوابگاه های فنی و حرفه ای

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای از ایجاد ۳۰ کارگاه در کنار خوابگاه های این دانشگاه خبر داد .

ابراهیم صالحی عمران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاسیس ۳۰ کارگاه در کنار خوابگاه های دانشگاه فنی و حرفه ای افزود: مقررشده است تسهیلاتی در اختیار دانشگاه قرار گیرد تا ما بتوانیم این کارگاه ها را در کنار خوابگاه های دانشجویان راه اندازی کنیم.

وی ادامه داد: هدف از راه اندازی این کارگاه ها این است که دانشجو در کنار تحصیل، تولید نیز داشته و بتواند بخشی از هزینه های خود را تامین کند.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای  افزود: دانشگاه فنی و حرفه ای در حال حاضر ۱۸۸ خوابگاه دانشجویی و ۳۲ هزار و  ۸۴۵ دانشجوی خوابگاهی در سراسر کشور دارد.

کد مطلب 4358049
زهرا سیفی

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