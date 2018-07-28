راه اندازی ۳۰ کارگاه دانشجویی در کنار خوابگاه های فنی و حرفه ای

ابراهیم صالحی عمران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاسیس ۳۰ کارگاه در کنار خوابگاه های دانشگاه فنی و حرفه ای افزود: مقررشده است تسهیلاتی در اختیار دانشگاه قرار گیرد تا ما بتوانیم این کارگاه ها را در کنار خوابگاه های دانشجویان راه اندازی کنیم.

وی ادامه داد: هدف از راه اندازی این کارگاه ها این است که دانشجو در کنار تحصیل، تولید نیز داشته و بتواند بخشی از هزینه های خود را تامین کند.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای افزود: دانشگاه فنی و حرفه ای در حال حاضر ۱۸۸ خوابگاه دانشجویی و ۳۲ هزار و ۸۴۵ دانشجوی خوابگاهی در سراسر کشور دارد.