تاکید بر ساماندهی دستفروشان اطراف تئاتر شهر

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت دستفروشان اطراف چهارراه ولیعصر مورد انتقاد هنرمندان و شهروندان است. اگر پیش از این تنها یک ضلع این مجموعه در تصرف دستفروشان بود، حالا دور تا دور این سازه میراثی در تسخیر دستفروشان است تا آنجا که تردد برای عابران پیاده نیز دشوار شده است.

ناهید خداکرمی عضو کمیسیون سلامت شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که شورا با وجود آنکه نگاهی حمایتی به موضوع ساماندهی دستفروشان دارد، آیا به ساماندهی این فضای فرهنگی ورود نمی کند، گفت: ساماندهی دستفروشان یکی از نکات مهم است که باید با برنامه ریزی از سوی مسئولان شهری برای آن چاره اندیشی شود به ویژه در حریم مراکز فرهنگی مانند تئاتر شهر فعالیت دستفروشان باید قانونمند باشد و می توانیم برای آنکه این افراد دچار مشکل نشوند و محوطه این فضا نیز برای استفاده کنندگان مناسب باشد، دستفروشان را در خیابان های فرعی اطراف ساماندهی کنیم.

وی در رابطه با اینکه نمی توان طرح احیای حریم تئاتر شهر را که سالهاست به بایگانی سپرده شده، احیا کرد گفت: این موضوع باید توسط کمیسیون فرهنگی اجتماعی پیگیری شود اما ما نیز سابقه این طرح را پیگیری می کنیم تا در صورت امکان محقق شود.

حسن خلیل آبادی نیز در خصوص دستفروشان اطراف مجموعه تئاتر شهر گفت: با توجه به وضعیت اشتغال در کشور و نگاه حمایتی مدیریت شهری به دستفروشان، باید به گونه ای این بساط گستران را ساماندهی کنیم که نه به مجموعه میراثی و فرهنگی تئاتر شهر لطمه بخورد و نه این افراد دچار مشکل شوند.

وی تاکید کرد: بیش از اینکه دستفروشان حریم تئاتر شهر را دچار مشکل کنند، سازه ای که اخیرا ساخت آن به اتمام رسیده و قرار است مجموعه ای فرهنگی باشد به حریم این مجموعه میراثی تجاوز کرده که جفایی است در حق این سازه میراثی.

خلیل آبادی ادامه داد: اعمال حریم های فیزیکی مناسب حفظ بنای تئاتر شهر نیست و باید به دنبال برنامه های دیگری برای ساماندهی این محوطه باشیم و مدیران منطقه می توانند با نظارت های بیشتر، محوطه تئاتر شهر را برای استفاده کنندگان آنها مناسب سازی کنند.