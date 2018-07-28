به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر شنبه در دیدار با وزیر نیرو اظهارکرد: نوسازی تاسیسات آب و برق و تعویض سیستم های فرسوده شبکه های توزیع آب رسانی شهری و روستایی امر مهمی است که توجه بیشتر مسئولان را می طلبد چرا که بخش قابل توجهی از هدر رفت آب به دلیل فرسودگی لوله ها اتفاق می افتد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: امروز مشارکت و همکاری همه مردم و دستگاهها در مدیریت چرخه آب به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل شده است.

وزیر نیرو نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای بهره وری آب در کشور گفت: تا وقتی مدیریت مصرف درست نشود نمی توان تقاضا را مدیریت کرد و این مدیریت در عرصه انرژی و بخش آب از اهمیت ویژه تری برخوردار است.

اردکانیان ادامه داد: امسال به دلیل کمبود بارندگی و تداوم گرمای هوا با تامین برق در برخی از اوقات روز با مشکل مواجه بودیم و درخواست می کنیم از تریبون و ظرفیت نماز جمعه برای توصیه به مردم به منظور کاهش مصرف انرژی استفاده شود.