آغاز رهاسازی بالغ بر۴۶میلیون قطعه بچه میگو در آبهای هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شیلات هرمزگان، سید پرویز محبی گفت: امسال شیلات هرمزگان با صید بیش از ۸۰۰قطعه میگو مولد هدف گذاری تولید بیش از ۴۵ میلیون قطعه بچه میگو و رها سازی این میزان در راستای بازسازی ذخایر آبزیان را داشت که خوشبختانه توانست این هدف گذاری را تحقق بخشد.

وی با بیان اینکه بچه میگوها از گونه موزی بوده است تصریح کرد خوشبختانه بچه میگو ها در سایز حدود سه گرم رها سازی شده که رساندن به این سایز پیش از رها سازی از تدابیر خوب شیلات هرمزگان در جهت افزایش درصد بازماندگی بوده است.

محبی افزود: امید است بتوانیم امسال با رها سازی این میزان بچه میگو با کیفیت گامی مهم در بازسازی ذخایر میگو استان و همچنین افزایش میزان صید صیادان بر داریم.

مدیر کل شیلات هرمزگان افزود: ایجاد زیستگاه های مصنوعی در آبهای استان، تقویت یگان حفاظت منابع و آبزیان شیلات هرمزگان، کاهش صید غیر مجاز، مهار صید بی رویه ،رهاسازی بچه میگو در دریاو همچنین برنامه های فرهنگی، آموزشی و ترویجی شیلات هرمزگان در راستای حفظ و حراست از آبزیان را از مهم ترین برنامه های مهم شیلات هرمزگان در راستای ترمیم ذخایر آبزیان عنوان کرد.

در ادامه مسئول بازسازی ذخایر میگو شیلات استان هرمزگان با بیان اینکه رها سازی بچه میگو یکی از راهکارهای موثر در تحقق اقتصاد مقاومتی است تصریح کرد: خوشبختانه این امر طی سال های اخیر نقش موثری در افزایش صید صیادان داشته است.

ایرج قائینی در ادامه اظهار داشت این میزان از رها سازی در سه منطقه سیریک،کلاهی و تیاب شمالی به عنوان بخش مهمی از خوریات کلیدی استان رهاسازی شده است.

وی تصریح کرد: هدف از این رهاسازی حفظ و بازسازی ذخایر آبزیان در دریا و پشتیبانی از جامعه صیادی کشور است و اکنون هرمزگان در زمینه رهاسازی و بازسازی میگو در بین استانهای دیگر پیشرو است.

گفتنی است استان هرمزگان با حمایت دولت تدبیر و امید و به همت مجموعه شیلات هرمزگان توانسته جایگاه برترین استان شیلاتی کشور در تولیدات،آبزی پروری و صید و صیادی کشور را به خود اختصاص دهد.