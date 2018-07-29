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۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۴۰

نصب تابلوهای هشدار عبور حیات وحش در مناطق حساس محیط زیستی ارسنجان

نصب تابلوهای هشدار عبور حیات وحش در مناطق حساس محیط زیستی ارسنجان

شیراز- ‍ تابلوهای هشدار دهنده عبور حیات وحش در کریدور ها و مناطق حساس در مناطق تحت مدیریت محیط زیست ارسنجان نصب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس،  با توجه به رسیدن فصل گرم و خشک و خشکسالی های پی در پی اخیر و امکان بالا رفتن تلفات جاده ای حیات وحش (گراز و سایر پستانداران و...) در محورهای حادثه خیز شهرستان ارسنجان، اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان اقدام به برگزاری جلسه و شناسایی نقاط حساس و کریدور های حیات وحش کردند.

با همکاری  ادارات محیط زیست و  راه و شهرسازی این شهرستان،  نسبت به نصب تابلوهای هشدار دهنده عبور حیات وحش در مسیرهای حساس  محور ارسنجان-نی ریز، حد فاصل زیستگاه گوزن زرد به سمت آباده طشک که شامل حاشیه کوه خم و زیستگاه خرس قهوه ای و دریاچه طشک است  وگونه هایی چون خرس قهوه ای و گربه سانانی همچون پلنگ و گربه وحشی وگربه جنگلی و دیگر گوشتخواران از این مسیر مخصوصا در شب تردد دارند، اقدام شد.

نصب این تابلوها به منظورآگاهی بخشی رانندگان و جلوگیری از هر گونه آسیب و گزند به حیات وحش در محورهای یاد شده انجام گرفت.

روابط عمومی حفاظت محیط زیست از رانندگان درخواست دارد با رعایت سرعت مجاز و احتیاط لازم، حیات وحش منطقه را از گزند و آسیب های جاده ای حفظ کنند.

کد مطلب 4359794

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