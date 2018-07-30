مخاطبان فیلمهای سینمایی با هوش مصنوعی پیش بینی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، یکی از ابزارهایی که تهیه کنندگان فیلم ها از آنها برای جلب نظر مخاطبان بهره می گیرند، فیلم های تبلیغاتی کوتاه یا تریلرهایی است که اطلاعاتی محدود در مورد داستان و محتوای هر فیلم به مخاطب می دهد.

محققان استودیوی فیلم سازی فاکس قرن بیستم موفق به طراحی سیستم هوش مصنوعی جدیدی شده اند که با مشاهده تریلر هر فیلم می تواند طیف مخاطبان و علاقمندان به هر فیلم را تشخیص داده و پیش بینی کند.

این سیستم با مشاهده انبوهی از تریلرهای فیلم های مختلف اطلاعات گسترده ای در این زمینه جمع آوری کرده و دانش خود را در این مورد افزایش داده است. سیستم یادشده با بررسی محتوا و اجزای هر تریلر مانند رنگ ها،چهره ها، چشم اندازها و وضعیت نورپردازی تریلر و همین طور عملکرد شخصیت های موجود در تریلر می تواند پیش بینی کند چه نوع افرادی با چه شخصیتی به تماشای آن فیلم خواهند نشست.

کارگردان ها وتهیه کنندگان با دریافت پیش بینی های این سیستم هوش مصنوعی می توانند تغییراتی در فیلم های تبلیغاتی تولیدات خود برای افزایش مخاطب یا جلب نظر گروه های هدف ایجاد کنند.