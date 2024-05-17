رسیدگی به ۲۷۸ درخواست مردمی در میز خدمت شرکت برق مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم حسینی کارنامی عصر جمعه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در این میز ارتباطات مردمی که به مدت سه روز از تاریخ ۲۶ لغایت ۲۸ اردیبهشت ماه برگزار شد، مشکلات و درخواست‌های مراجعه‌کنندگان در حوزه‌های مختلف برق، از جمله انشعاب، تراکنش برق، مشکلات مربوط به قبوض و تعرفه‌ها، فنی و آماده‌سازی انشعاب، برق‌رسانی به مناطق روستایی، اصلاح شبکه و رفع خاموشی، حوزه منابع انسانی، و درخواست‌های متفرقه بررسی و دستورات لازم جهت رفع آنها صادر شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با اشاره به حضور نمایندگان تام الاختیار وزارت نیرو در این رویداد بیان کرد: ما همواره تلاش می‌کنیم تا با ارائه خدمات باکیفیت و پاسخگویی مناسب به مردم، رضایت آنها را جلب کنیم و در این راستا، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

وی در ادامه افزود: برپایی میز ارتباطات مردمی در سفرهای استانی ریاست محترم جمهور، فرصت مغتنمی برای ارتباط مستقیم با مردم و رسیدگی به مشکلات و درخواست‌های آنها به صورت میدانی است و ما از این طریق می‌توانیم نسبت به رفع موانع و مشکلات موجود در حوزه خدمات برق، اقدام کنیم.

وی گفت: همچنین مقرر شد تا درخواست‌هایی که نیاز به بررسی و اقدامات بعدی دارند، توسط کارشناسان مربوطه پیگیری و نتیجه نهایی به اطلاع متقاضیان برسد.