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۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۷:۳۵

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران اعلام کرد؛

رسیدگی به ۲۷۸ درخواست مردمی در میز خدمت شرکت برق مازندران

رسیدگی به ۲۷۸ درخواست مردمی در میز خدمت شرکت برق مازندران

ساری- مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران گفت: ۲۷۸ درخواست مردمی در میز ارتباطات مردمی شرکت در سفر دوم دولت به استان بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم حسینی کارنامی عصر جمعه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در این میز ارتباطات مردمی که به مدت سه روز از تاریخ ۲۶ لغایت ۲۸ اردیبهشت ماه برگزار شد، مشکلات و درخواست‌های مراجعه‌کنندگان در حوزه‌های مختلف برق، از جمله انشعاب، تراکنش برق، مشکلات مربوط به قبوض و تعرفه‌ها، فنی و آماده‌سازی انشعاب، برق‌رسانی به مناطق روستایی، اصلاح شبکه و رفع خاموشی، حوزه منابع انسانی، و درخواست‌های متفرقه بررسی و دستورات لازم جهت رفع آنها صادر شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با اشاره به حضور نمایندگان تام الاختیار وزارت نیرو در این رویداد بیان کرد: ما همواره تلاش می‌کنیم تا با ارائه خدمات باکیفیت و پاسخگویی مناسب به مردم، رضایت آنها را جلب کنیم و در این راستا، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

وی در ادامه افزود: برپایی میز ارتباطات مردمی در سفرهای استانی ریاست محترم جمهور، فرصت مغتنمی برای ارتباط مستقیم با مردم و رسیدگی به مشکلات و درخواست‌های آنها به صورت میدانی است و ما از این طریق می‌توانیم نسبت به رفع موانع و مشکلات موجود در حوزه خدمات برق، اقدام کنیم.

وی گفت: همچنین مقرر شد تا درخواست‌هایی که نیاز به بررسی و اقدامات بعدی دارند، توسط کارشناسان مربوطه پیگیری و نتیجه نهایی به اطلاع متقاضیان برسد.

کد مطلب 6109224

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