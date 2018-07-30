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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۴۰

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی:

خانواده شهدا ولی نعمت مسئولان هستند

خانواده شهدا ولی نعمت مسئولان هستند

گناباد -نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: مسئولان وظیفه دارند در خدمت خانواده شهدا باشند زیرا این عزیزان ولی نعمت ما مسئولین هستند.

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله سید علم الهدی  دوشنبه شب در دیدار با خانواده شهید نمازی در گناباد اظهار کرد: مردم گناباد در هرجریانی قرار گرفتن متصلب در آن جریان بوده اند و در پای اسلام و دین ایستادگی کرده اند.

وی افزود: آرزو می کنید خداوند خانواده شهدا را نگهدارد که مردم از آنها الگو بگیرند و تمام زندگی شهدا می تواند چراغ مسیر راه ما باشد.

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی تصریح کرد: یکی از خاصیت های مردم گناباد استقرار فکری این مردم است که هرتفکری داشته باشند به آن موقید می باشند.

علم الهدی عنوان کرد: مسئله ایثارگری و فداکاری در خانواده شهدا پا برجا بوده و خانواده این عزیزان خدمت به دین و سربازی اسلام و ایثارگری در راه اهل بیت(ع) را افتخار خود می دانند.

وی بیان کرد: بنا به وظیفه بر حسب تاکید مقام معظم رهبری به تمام شهرستان های استان سفر می کنم و از نزدیک خدمت مردم می رسم و تا آنجا که در حوزه امکانات هست نیاز های مردم را برآورده می کنم.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت : این مردم برای نظام شهید داده اند و به پای انقلاب استاده اند و این ها ولی نعمت ما هستند و ما خادم این ها می باشیم وهمه مسئولین این نظام در باید در خط خدمتگزاری این مردم باشند.

علم الهدی تصریح کرد: گناباد از جمله شهرستان های است که هم در پرورش نخبگان و فرهیختگان نقش فوق العاده ای در استان داشته و هم در تربیت بزرگان و مجاهدین بی نظیری مثل علامه بهلول داشته است.

کد مطلب 4360701

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