خانواده شهدا ولی نعمت مسئولان هستند

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله سید علم الهدی دوشنبه شب در دیدار با خانواده شهید نمازی در گناباد اظهار کرد: مردم گناباد در هرجریانی قرار گرفتن متصلب در آن جریان بوده اند و در پای اسلام و دین ایستادگی کرده اند.

وی افزود: آرزو می کنید خداوند خانواده شهدا را نگهدارد که مردم از آنها الگو بگیرند و تمام زندگی شهدا می تواند چراغ مسیر راه ما باشد.

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی تصریح کرد: یکی از خاصیت های مردم گناباد استقرار فکری این مردم است که هرتفکری داشته باشند به آن موقید می باشند.

علم الهدی عنوان کرد: مسئله ایثارگری و فداکاری در خانواده شهدا پا برجا بوده و خانواده این عزیزان خدمت به دین و سربازی اسلام و ایثارگری در راه اهل بیت(ع) را افتخار خود می دانند.

وی بیان کرد: بنا به وظیفه بر حسب تاکید مقام معظم رهبری به تمام شهرستان های استان سفر می کنم و از نزدیک خدمت مردم می رسم و تا آنجا که در حوزه امکانات هست نیاز های مردم را برآورده می کنم.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت : این مردم برای نظام شهید داده اند و به پای انقلاب استاده اند و این ها ولی نعمت ما هستند و ما خادم این ها می باشیم وهمه مسئولین این نظام در باید در خط خدمتگزاری این مردم باشند.

علم الهدی تصریح کرد: گناباد از جمله شهرستان های است که هم در پرورش نخبگان و فرهیختگان نقش فوق العاده ای در استان داشته و هم در تربیت بزرگان و مجاهدین بی نظیری مثل علامه بهلول داشته است.