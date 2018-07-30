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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۰۶

در دیدار سفیر اتریش با معاون میراث فرهنگی مطرح شد

همکاری های بین المللی برای حفاظت از میراث فرهنگی منطقه

همکاری های بین المللی برای حفاظت از میراث فرهنگی منطقه

معاون میراث فرهنگی کشور در نشستی با استفان شولتز سفیر اتریش در ایران و کارل فون هابسبورگ رئیس انجمن کمیته های ملی بر لزوم فعالیت های بین المللی برای حفاظت از میراث فرهنگی منطقه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی؛ عصر روز گذشته سفیر اتریش در ایران طی دیدار با معاون میراث فرهنگی کشور از فعالیت کمیته (blue shield) و درخواست همکاری این مرکز با ایران در رابطه با حفاظت از اموال فرهنگی منطقه خبر داد.

«استفان شولتز» سفیر اتریش در ایران با اشاره به روابط گسترده و طولانی بین دو کشور گفت: با توجه به اینکه ایران و اتریش روابط گسترده و طولانی در قرون گذشته داشتند و قدمت این روابط نزدیک به ۷۰۰ سال است،  امید می رود که این روابط فرهنگی همچنان تداوم و گسترش داشته باشد.

سفیر اتریش در ایران همچنین با اشاره به تشکیل کمیته (blue shield) خواستار تشکیل این کمیته در ایران و کشورهای منطقه شد تا ضمن گسترش روابط فرهنگی دو کشور با محوریت ایران، نقش موثرتری در حفاظت میراث فرهنگی منطقه ایفا شود.

 او افزود: این کمیته تاکنون در بیش از ۴۰ کشور جهان دایر شده است و وظیفه آن همچون هلال احمر و صلیب سرخ، تلاش برای حفاظت از میراث فرهنگی در جهان است. همچنین این کمیته که یکی از شاخه های یونسکو است در نظر دارد با آموزش صحیح و برنامه ریزی مناسب به اقدامات پیشگیرانه و جلوگیری از تخریب میراث فرهنگی بپردازد. چنانچه اخیرا نیز فعالیت های موثری در جهت حفاظت از میراث فرهنگی عراق، سوریه و افغانستان داشته است.

آنطور که سفیر اتریش در ایران افزود: اهداف این کمیته بر این باور تشکیل شده که پیش از ایجاد بحران باید برای جلوگیری از تخریب آثار تاریخی اقدام شود.

او افزود: این کمیته متشکل از سازمان هایی است که با موزه ها، آرشیوها، پشتیبانی های صوتی و تصویری، کتابخانه ها و همچنین بناهای تاریخی و سایت ها همکاری می کند و هم اکنون نیز آمادگی خود را برای تشکیل مرکزی در ایران  به منظور همکاری در آموزش نیروهای متخصص منطقه برای جلوگیری از تخریب میراث فرهنگی و جلوگیری از خرید و فروش غیرقانونی اموال فرهنگی در زمان منازعات و تهدیدات طبیعی اعلام می کند.

به گفته وی، ماموریت تمام کسانی که با این کمیته همکاری می کنند تلاش برای حفاظت از میراث فرهنگی جهان با هماهنگ سازی و آماده سازی برای بازدید و پاسخ به شرایط اضطراری است.

«محمدحسن طالبیان» معاون میراث فرهنگی کشور نیز در این نشست به نقش ایران در حفاظت از آثار تاریخی اشاره کرد و افزود: ایران سوابق بسیار خوبی در زمان بحران در حفاظت از آثار تاریخی دارد و نه تنها ستاد بحران در کشور برای شرایط اضطراری تشکیل شده است بلکه بیش از سه دهه است که نیروهای نظامی نیز درخصوص حفاظت از میراث فرهنگی در مقابل خطرات و شرایط اضطراری دوره های آموزشی مختلفی را پشت سر گذاشته اند.

به گفته طالبیان، در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یگان حفاظت نیز نقش موثری در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی دارد و در این میان  انجمن ها و تشکل های میراث فرهنگی و افراد محلی با همکاری با این سازمان نقش موثری را در آگاهی بخشی در جامعه و همچنین کنترل و پایش عرصه های محوطه ها و اثار تاریخی ایفا می کنند. 

معاون میراث فرهنگی همچنین ایران را در زمینه همکاری های بین المللی به ویژه درخصوص استرداد اموال فرهنگی ـ تاریخی با تکیه بر کنوانسیون ۱۹۷۰ و همچنین اعاده اموال فرهنگی دیگر کشورها پیشقدم دانست.

او تاکید کرد: ایران با کمیته های یونسکو از جمله پلیس اینترپل، UNIDRA، UNIODC و پلیس Carabinary ایتالیا تعامل خوبی دارد و در راستای حفاظت از میراث فرهنگی دوره های آموزشی عالی برای افراد متخصص در گمرک، میراث فرهنگی، پلیس و سازمان امنیت با همراهی ارگان های مختلف برگزار کرده است.

معاون میراث فرهنگی در پایان تاکید کرد: ایران در اکثر مجامع و کنوانسیون های با موضوعاتی چون حفظ مواریث بشر، صلح، حفاظت از میراث فرهنگی و محیط زیست عضویت دارد و از سازمان هایی که هدف متعالی آن ها حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی باشد همراهی خواهد کرد.

با این حال طالبیان از سفیر اتریش در ایران و رئیس انجمن کمیته های ملی (blue shield) درخواست کرد که اطلاعات کامل فعالیت های  انجام شده مرتبط را به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارسال کند تا پس از  طرح و بررسی در جلسه ای با حضور همه دستگاهها و نهادهای مرتبط  برای این همکاری تصمیم گیری شود. 

کد مطلب 4361113
فاطمه کریمی

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