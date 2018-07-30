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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۳۹

امام جمعه ایلام:

برخورد مقتدرانه و سنجیده با اخلالگران اقتصادی ضروری است

برخورد مقتدرانه و سنجیده با اخلالگران اقتصادی ضروری است

ایلام-امام جمعه ایلام گفت: برخورد مقتدرانه و سنجیده با اخلالگران اقتصادی ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی امروز  در دیدار مدیرکل و معاونین دیوان محاسبات اظهار داشت: در این شرایط برخورد مقتدرانه و سنجیده با اخلالگران اقتصادی هم به توسعه رفاه اجتماعی کمک و هم از سوء استفاده دشمنان نظام جلوگیری می کند.

وی بیان داشت: اگر دستگاه های نظارتی وظایف قانونی خود را دقیق و مقتدرانه انجام دهند بسیاری از تخلفات موجود اتفاق نمی افتد.

حجت اسلام والمسلمین لطفی، رویکرد پیگیرانه و برخورد بدون اغماض و ملاحظه کاری با تخلفات اداری را از مهمترین وظایف دیوان محاسبات عنوان کرد.

یحیی محمدی منش مدیرکل جدید دیوان محاسبات استان دراین دیدار گفت: تعامل سازنده با دستگاه ها، رویکرد پیشگیری از فساد و برخورد قاطع با تخلفات از مهمترین اولویت های دیوان محاسبات است.

کد مطلب 4361339

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