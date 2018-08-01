۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۸:۴۴

ترامپ: برجام نمایش وحشت است/ایرانی‎ها به زودی با ما گفتگو می‎کنند

رئیس جمهور آمریکا ضمن انتقاد از برجام با استناد به شم خود، مدعی شد ایرانی‎ها به زودی با دولت وی مذاکره خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک‌تایمز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه‌ترین سخنرانی خود که بامداد امروز چهارشنبه ایراد شد، بار دیگر با زیر سوال بردن توافق هسته‌ای ایران از آن با عنوان «نمایش وحشت» یاد و از پرداخت ۱.۸ میلیارد دلاری به ایران انتقاد کرد.

وی در این باره مدعی شد: ۱.۸میلیارد دلار به ایران پرداخت شد. ۱.۸ میلیارد دلار پول نقد! توافق هسته‌ای ایران نمایش وحشت است.

گفتنی است وی پیشتر نیز تبادل زندانیان و اقدام دولت اوباما در دادن پول به ایران برای آزادی زندانیان آمریکایی را «رسوایی و فضاحت» خوانده و گفته بود: من مثل اوباما باج ندادم. او میلیون‌ها دلار پول داد و گروگان‌های ما را از ایران آزاد کرد اما من پولی ندادم.

ترامپ درخصوص اظهارنظر ۲ روز پیش خود مبنی بر آمادگی دیدار بدون پیششرط با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز مدعی شد: حس من می‌گوید آنها خیلی زود با ما وارد گفتگو خواهند شد اما اگر این طور نشود هم ایرادی ندارد!

این درحالی است که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به پیشنهاد ترامپ، گفت: وی باید ثابت کند آمادگی‌اش برای گفتگو عوام فریبی نیست.

وی ادامه داد: پیشنهاد گفتگو با ایران از سوی آقای ترامپ در شرایطی ارائه می شود که دولت ایالات متحده آمریکا بدون هیچ توجیهی و بر خلاف تمام موازین بین المللی از برجام خارج شده و تحریم های غیرعادلانه خود را مجددا بر مردم ایران تحمیل کرده است. تحریم و فشار نقطه مقابل گفتگو است که نیازمند احترام متقابل و پایبندی به تعهدات بین المللی است.

مریم خرمایی

    • الهام IR ۰۹:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
      این دیوانه است نمیدونه که ایرانی متعصب باهاشون گفتگو نمیکنه
    • بله IR ۱۲:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
      آقای ترامپ،این را هم در نظر داشته باش که هر چقدر برای عربستان کار انجام دهی باز هم عوام و بزرگان دینی و غیر دینیشان شماها را کافر و صلیبی خطاب خواهند کرد.

