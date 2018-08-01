درخشش بانوان رکابزن آذربایجان شرقی در مسابقات قهرمانی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوچرخه سواری بانوان قهرمانی کشور در پیست مجموعه ورزشی آزادی تهران، در دو ماده «اسکرچ» و «اسپرینت» بزرگسالان و جوانان برگزار و برترین ‌های هر ماده مشخص شدند.

ستایش وجدی از استان آذربایجان شرقی در تایم تریل جوانان به مقام دوم رسید و در دور امتیازی جوانان نیز در جایگاه دوم قرار گرفت.

محیا حق پرست دیگر بانوی رکابزن استان آذربایجان شرق نیز در دورامتیازی جوانان مقام سوم را کسب کرد.

همچنین مسابقه استقامت جاده با حضور ۳۶ ورزشکار از ۱۷ استان کشور در دو رده سنی بزرگسالان و جوانان برگزار شد که محیا حق پرست از آذربایجان شرقی در جایگاه سوم قرار گرفت.