۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۵۳

درخشش بانوان رکابزن آذربایجان شرقی در مسابقات قهرمانی کشور

تبریز – دو بانوی دوچرخه سوار استان آذربایجان شرقی، در مسابقات قهرمانی کشور خوش درخشیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوچرخه سواری بانوان قهرمانی کشور در پیست مجموعه ورزشی آزادی تهران، در دو ماده «اسکرچ» و «اسپرینت» بزرگسالان و جوانان برگزار و برترین ‌های هر ماده مشخص شدند.

ستایش وجدی از استان آذربایجان شرقی در تایم تریل جوانان به مقام دوم رسید و در دور امتیازی جوانان نیز در جایگاه دوم قرار گرفت.

محیا حق پرست دیگر بانوی رکابزن استان آذربایجان شرق نیز در دورامتیازی جوانان مقام سوم را کسب کرد.

همچنین مسابقه استقامت جاده با حضور ۳۶ ورزشکار از ۱۷ استان کشور در دو رده سنی بزرگسالان و جوانان برگزار شد که محیا حق پرست از آذربایجان شرقی در جایگاه سوم قرار گرفت.

کد خبر 4362815

