کتاب «مفهوم تاریخ در مشرق زمین» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گذشته‌نگری انسان ها و تصوری که از رویدادهای گذشتگان و میراث گذشته داشته اند به اندازۀ تاریخ بشر قدمت دارد. گذشته در هر شکل ممکن، در همۀ دوران تاریخی برای انسان‌های هر عصر حامل نظام ارزشی و معنایی بوده که در قالب متون و نشانه های فرهنگی در ذهنیت نسل بعدی بازتاب یافته است. این تأیثرگذاری از منظرهای گوناکون دینی، سیاسی و فرهنگی قابل بررسی تاریخی است.

کتاب مفهوم تاریخ در مشرق زمین در واقع یک واکاوی ژؤرف پیرامون مفهوم تاریخ در فرهنگ های گوناگون شرق از جمله فرهنگ مسلمانان صدر اسلام، آباء صدر مسیحیت، یهود (بنی اسرائیل)، مصر باستان، بین النهرین، ایران باستان، شرق دورۀ یونان مداری و ... است که نگرش تاریخی این اقوام کهن را مورد بررسی مورخانه قرار می دهد. تصور انسان ها از گذشته که بتوان نام تاریخ بر آن نهاد، مستلزم درک دلالت گذشته و شیوۀ روایت مندی تاریخ برای انسان های هر عصر است: گذشته چگونه و به چه صورتی برای نسل بعد روایت می شده است؟ انسان ها چه درکی از گذشته خویش داشته اند و چه محوری از گذشته را به روایت کشیده اند؟ آیا روایت مندی شان از نوع منتقدانه و آگاهی بخش بوده و یا صرفاً به شکل انتقال منفعلانه و ارتجاعی بوده و تهی از تفکر تاریخی، گذشته، حال و آینده را به هم مرتبط می ساخته است.

مفهوم تاریخ در مشرق زمین؛ نگرش تاریخی در فرهنگ های دیرین خاور نزدیک، زیر نظر رابرت سی دانتن با ترجمه عیسی عبدی در ۳۸۵ صفحه به قیمت ۴۰۰هزار ریال توسط نشر فرهامه منتشر شده است.