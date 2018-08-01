برگزاری ۱۴۴ کلاس آموزش موسیقی در فرهنگسراها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، بابک ربوخه مدیر امور موسیقی و سرود سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درباره مربیان آموزش حوزه موسیقی گفت: از هنگام بازگشایی کلاس‌های موسیقی در فرهنگسراها و خانه‌های فرهنگ، حدود ۶۰۰ مدرس موسیقی آزمون ابتدایی، تست حضوری و مصاحبه گرفته شد که از این تعداد ۳۱۵ نفر انتخاب و به مرکز آموزش برای ثبت مشخصات در سامانه مربیان موسیقی معرفی شدند.

وی افزود: سازهای ایرانی، سازهای کلاسیک و تئوری موسیقی از جمله رشته‌های حوزه موسیقی است که با توجه به نیاز مخاطبان در فرهنگسراها و خانه‌های فرهنگ تدریس می‌شود.

بابک ربوخه درباره تعداد کلاس‌های موسیقی گفت: هم اکنون ۹۰ مدرس موسیقی در ۳۶ مرکز فرهنگی هنری و در مجموع در ۱۴۴ کلاس آموزشی فعالیت دارند.

مدیر امور موسیقی سازمان فرهنگی هنری در ادامه انواع برنامه‌هایی را که در حوزه موسیقی در حال برگزاری است معرفی و عنوان کرد: اجرای کنسرت‌ گروه‌های موسیقی فعال، کنسرت‌های آموزشی که در آن مراکز آموزش موسیقی مانند هنرستان‌ها، دانشگاه‌های موسیقی و آموزشگاه‌های موسیقی هر سال یک‌بار به ارایه آموخته‌های هنرجویان خود می‌پردازند که برای این گونه اجراها از سالن‌های مراکز سازمان فرهنگی هنری استفاده می‌شود، کنسرت‌ها و برنامه‌های پژوهشی، برنامه‌های موسیقی مناسبتی، رونمایی و نقد و بررسی آلبوم و کتاب‌های شاخص موسیقی، آیین سپاس، تجلیل و بزرگداشت استادان شاخص موسیقی از دیگر برنامه‌های سازمان فرهنگی هنری در راستای پاسداشت خدمات هنرمدان موسیقی انجام می‌شود.

ربوخه در پایان گفت: از دیگر فعالیت‌های موسیقی سازمان فرهنگی هنری تشکیل گروه کر در فرهنگسراها و خانه‌های فرهنگ است. در حال حاضر هفت گروه کر در فرهنگسراهای ارسباران، اندیشه، سرو، انقلاب، بهمن، امید و خانه فرهنگ نور فعال است.