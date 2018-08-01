  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۰۲

برگزاری ۱۴۴ کلاس آموزش موسیقی در فرهنگسراها

مدیر امور موسیقی و سرود سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از برگزاری ۱۴۴ کلاس آموزش موسیقی به صورت هفته‌ای و فعالیت هفت گروه کر در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، بابک ربوخه مدیر امور موسیقی و سرود سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درباره مربیان آموزش حوزه موسیقی گفت: از هنگام بازگشایی کلاس‌های موسیقی در فرهنگسراها و خانه‌های فرهنگ، حدود ۶۰۰ مدرس موسیقی آزمون ابتدایی، تست حضوری و مصاحبه گرفته شد که از این تعداد ۳۱۵ نفر انتخاب و به مرکز آموزش برای ثبت مشخصات در سامانه مربیان موسیقی معرفی شدند.

وی افزود: سازهای ایرانی، سازهای کلاسیک و تئوری موسیقی از جمله رشته‌های حوزه موسیقی است که با توجه به نیاز مخاطبان در فرهنگسراها و خانه‌های فرهنگ تدریس می‌شود.

بابک ربوخه درباره تعداد کلاس‌های موسیقی گفت: هم اکنون ۹۰ مدرس موسیقی در ۳۶ مرکز فرهنگی هنری و در مجموع در ۱۴۴ کلاس آموزشی فعالیت دارند.

مدیر امور موسیقی سازمان فرهنگی هنری در ادامه انواع برنامه‌هایی را که در حوزه موسیقی در حال برگزاری است معرفی و عنوان کرد: اجرای کنسرت‌ گروه‌های موسیقی فعال، کنسرت‌های آموزشی که در آن مراکز آموزش موسیقی مانند هنرستان‌ها، دانشگاه‌های موسیقی و آموزشگاه‌های موسیقی هر سال یک‌بار به ارایه آموخته‌های هنرجویان خود می‌پردازند که برای این گونه اجراها از سالن‌های مراکز سازمان فرهنگی هنری استفاده می‌شود، کنسرت‌ها و برنامه‌های پژوهشی، برنامه‌های موسیقی مناسبتی، رونمایی و نقد و بررسی آلبوم و کتاب‌های شاخص موسیقی، آیین سپاس، تجلیل و بزرگداشت استادان شاخص موسیقی از دیگر برنامه‌های سازمان فرهنگی هنری در راستای پاسداشت خدمات هنرمدان موسیقی انجام می‌شود.

ربوخه در پایان گفت: از دیگر فعالیت‌های موسیقی سازمان فرهنگی هنری تشکیل گروه کر در فرهنگسراها و خانه‌های فرهنگ است. در حال حاضر هفت گروه کر در فرهنگسراهای ارسباران، اندیشه، سرو، انقلاب، بهمن، امید و خانه فرهنگ نور فعال است.

کد خبر 4363198
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها