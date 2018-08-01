ترامپ قربانی ادعای عربستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسین کاظم‌پور اردبیلی، گفت: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با توقع از عربستان و دیگر تولیدکنندگان نفت برای جبران افت تولید ناشی از تحریم‌های ضدایرانی، دچار اشتباه شده است. به نظر می‌رسد ترامپ قربانی عربستان و چند تولیدکننده دیگر نفت شده است که ادعا کردند می‌توانند صادرات روزانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت ایران را جایگزین کنند و او را تشویق کردند که ضد ایران اقدام کند.

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک افزود: اکنون آنها و عربستان، نفت بیشتری را با قیمت بالاتر می‌فروشند که حتی تولید اصلی آنها نیست و ذخیره‌سازی آنهاست.

به گفته وی، با وجود تلاش ترامپ برای قانع کردن اوپک به افزایش تولید با هدف کاهش قیمت نفت، اگر آمریکا به خریداران نفت ایران معافیت ندهد، دوباره قیمت‌ها بالا می‌رود. آنها همچنین خواهان استفاده از ذخیره‌سازی‌های راهبردی نفت آمریکا هستند؛ این نیز به معنای قیمت‌های بالاتر خواهد بود. اگر آمریکا معافیتی به خریداران نفت ایران بدهد، ناشی از شکست لاف‌زنان (عربستان و دیگر تولیدکنندگان نفت) است و اگر معافیت ندهد، دوباره قیمت‌ها بالا می‌رود.

این مقام مسوول تصریح کرد: آنها ترامپ را فریب دادند و اکنون خواهان یک اوپک بزرگ‌تر هستند.

کاظم‌پورخطاب به ترامپ گفت: راه بلندمدت‌تر حمایت و تسهیل ایجاد ظرفیت در همه کشورها متناسب با ذخایر نفت و گاز آنهاست و ما همچنان بزرگ‌ترین فرصت (رشد) باقی می‌مانیم.