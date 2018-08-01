به گزارش خبرنگار مهر، ایگور کولاکوویچ پس از تمرین امروز چهارشنبه تیم ملی والیبال که برای حضور در بازیهای آسیایی جاکارتا پیگیری شد، اظهار داشت: مصدوم داریم اما می توان گفت در روند تمرینات تاثیر زیادی ندارد. اما دوست داریم طوری باشد که همه بچه ها از هر نظر سالم باشند و با شرایط مطلوب تمرین کنند.

وی ادامه داد: ما تمرین خوبی را پشت سر گذاشتیم امروز خوب بود. البته شفیعی کمی کسالت دارد و میلاد عبادی پور هم مصدومیتش دوباره برگشته و در دوره استراحت کمی از ناحیه زانو درد داشت که امیدوارم به خوبی درمان شود و برگردد. میثم صالحی هم همینطور که دوباره مصدومیتش برگشته است. با تمام این مسایل تمرینات بطور کلی تا این مرحله خوب بوده و امیدوارم همین روند ادامه داشته باشد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است مصدومیت این نفرات در طول تمرینات بیشتر شود گفت: این موضوع قابل پیش بینی نیست. من به بچه هایی که کمی مصدوم بودند استراحت دادم تا وضعیت بدتر نشود. ولی این موضوع همیشه هست و اگر مصدومیت بازیکنان جزیی باشد با آن کنار می آیند. البته امروز موسوی،غفور و معروف توانستند مصدومیت را تا حدی پشت سر گذاشته و به تمرینات برگردند که این موضوع جای خوشحالی دارد. اما بازیکنان جوانتر اگر دچار مصدومیت جزیی شوند می توان به آنها استراحت بیشتری داد تا بعد ا بهبودی بتوانند بهتر تمرین کنند. در کل می توان با اقدامات لازم و ریکاوری این مساله را کنترل کرد.

کولاکوویچ ادامه داد:ما در پیکارهای پیش رو هیچ تیمی را دست کم نمی گیرم و برای رقبای خودمان احترام قایل هستیم. البته تیم های روبرو و سطح توانایی انها می تواند در انگیزه ما تاثیرگذار باشند اما در کل ما برای تمامی حریفان خود ارزش و احترام قایل خواهیم بود.

سرمربی تیم والیبال ایران در خصوص برخی رقبای اصلی در میدان پیش رو نیز گفت: به عنوان مثال تیم ژاپن پیشرفت خوبی داشته و پیش از این در رقابتهای قبلی دیدیم که بسیاری از تیم های بزرگ علاوه بر ایران را هم شکست داد. البته ایران هم توانست تیم های بزرگی را که در رنکینگ جهانی رتبه خوبی دارند شکست دهد. این بدان معناست که توان تیمی ما هم بسیار بالاست.

وی در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که تیم ایران به نتایج خوبی دست خواهد یافت،گفت: در هیچ موردی نمی توان گارانتی و تضمین داد. آیا شما مطمئن هستید که امشب به خانه برخواهید گشت! به هر حال من به کارم و این نفرات ایمان دارم و برای کسب مدال طلا خواهیم جنگید.

کولاکوویچ در پایان در واکنش به عدم حضور امیرحسین اسفدیار در ترکیب تیم ملی گفت: قبلا هم اعلام کردم تنبیه و محرومیت امیر حسین اسفندیار به پایان رسیده و او همین جا کنار تیم حضور داشت. ولی من باید از شما بپرسم که چه کسی را خط بزنم و او را بیاورم؟ او توانایی دارد و بازیکن آینده داری است اما فعلا به بازیکنانی که در تیم هستند اعتقاد و ایمان زیادی دارم.