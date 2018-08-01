تمرین شاداب شاگردان کولاکوویچ/ عبادی پور و شفیعی تمرین نکردند

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم ملی والیبال امروز (چهارشنبه) با حضور اصحاب رسانه در سالن والیبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد. ملی پوشان ایران با هدایت ایگور کولاکوویچ برای حضور پرقدرت و تکرار عنوان قهرمانی در بازی های آسیایی جاکارتا تمرینات خود را پیگیری می کنند.

تیم ملی امروز تمرین شادابی را برگزار کرد و اثری از خستگی و آسیب در بازیکنان دیده نشد و تنها میلاد عبادی پور، لژیونر والیبال ایران که کمی از ناحیه مچ احساس ناراحتی می کرد از بیرون نظاره گر تمرین ملی پوشان بود. علی شفیعی نیز به دلیل اینکه کمی احساس ناراحتی می کرد پس از تزریق سرم سالن تمرین را ترک کرد که البته به گفته کادر فنی، هیچ کدام از این موارد جدی نبودو جای نگرانی برای این بازیکنان وجود ندارد.

کاپیتان سعید معروف نیز که در تمرین هفته گذشته کمی دچار آسیب دیدگی شده بود تمریناتش را به تازگی آغاز کرده و امروز نیز در کنار سایر ملی پوشان به تمرین پرداخت.

احمد ضیایی رئیس فدراسیون هم به همراه امیر حسین منظمی، دبیر کل فدراسیون از ابتدای تمرین در سالن حضور داشتند و نظاره گر تمرین ملی پوشان بودند.