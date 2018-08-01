به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید مسعود میریان اظهار کرد: کرسی‌های تلاوت رضوی با هدف توسعه معارف قرآنی و توسعه سیره رضوی در دهه کرامت در سراسر کشور برگزار شد.

وی ادامه داد: ۲۳ استان میزبان کرسی‌های تلاوت رضوی بودند و به همین منظور ۲۳ قاری برجسته کشوری دارای رتبه‌های بین المللی برای حضور در بخش اصلی این محافل قرآنی اعزام شدند.

رئیس مرکز قرآن کریم سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی افزود: کرسی‌های تلاوت رضوی در سراسر کشور موفق شده اند تا ۱۹هزار مخاطب را به خود جذب کنندو بسیاری از استان‌ها درخواست داشتند اجرای کرسی‌های تلاوت رضوی ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: کرسی‌های تلاوت رضوی بسیار با شکوه برگزار شد، البته ۷۵ درصد هزینه‌های این محافل قرآنی توسط خیرین قرآنی و مردم مشتاق و دستگاه های متولی در استان ها تامین شد.

میریان افزود: کرسی‌های تلاوت رضوی در تمامی استان‌ها همراه با کاروان‌های زیر سایه خورشید برگزار شد و خادمان بارگاه مطهر رضوی مراسم پرچم‌گردانی را در انتهای این محفل قرآنی اجرا می‌کردند.