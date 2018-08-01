نیروگاه های جدید برای جبران کمبود برق در کشور ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان عصر چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: مسائلی که توسط نماینده ولی فقیه در استان مطرح شد همگی جزو اولویت های وزارت نیرو است و این تعامل بین ائمه جمعه و وزارت نیرو یکی از افتخارات ما محسوب می شود که در این راستا از سخنان ائمه جمعه در خطبه های نماز برای کاهش مصرف آب و برق قدردانی می کنیم.

وی ادامه داد: در دنیا مدیریت همزمان عرضه و تقاضا مطرح است که متاسفانه در کشور ایران با چندین سال تاخیر این برنامه ریزی در حال پیگیری است.

اردکانیان مدیریت درست مصرف و تقاضا را مستلزم کار جمعی دانسته و گفت: در استان آذربایجان شرقی همکاری بسیار مناسبی بین تمامی بخش ها و افراد برای مدیریت درست آب و برق شکل گرفته است.

وضعیت آب و هوایی امسال در ۵۰ سال گذشته بی سابقه بود

وی ادامه داد: امسال سال گرم، خشک و کم بارشی بود که در ۵۰ سال اخیر نظیر وضعیت امسال را نداشتیم که در برنامه ریزی برای سال بعد نیز، سعی کردیم بر اساس پیش بینی خوشبینانه حرکت نکرده بلکه بدترین وضعیت را در نظر گرفته و طبق آن برنامه ریزی کنیم.

وزیر نیرو افزود: سال بعد پیش بینی می شود حدود ۴ الی ۵ هزار مگاوات بهره مندی از نیروگاه های برق آبی در سطح کشور کاهش یافته و از سوی دیگر ۳ الی ۴ هزارمگاوات هم افزایش مصرف داشته باشیم.

ساخت نیروگاه های جدید مورد توجه قرار می گیرد

اردکانیان بر لزوم برنامه ریزی ویژه بر روی ۸ الی ۹ مگاوات کمبود در این حوزه تاکید کرد و گفت: برای جبران دو راه افزایش تولید و مدیریت مصرف را پیش رو داریم که افزایش تولیدات از راه ساخت نیروگاه های جدید امکان پذیر خواهد بود که امیدواریم منابع مالی این نیروگاه ها هر چه سریع تر تزریق شود.

وی ادامه داد: همانطور که ساخت نیروگاه واجب است، دوری از بدمصرفی در حوزه نیرو هم جزو ضروریات محسوب می شود.

وزیر نیرو با اشاره به اهمیت ویژه این موضوع در استان آذربایجان شرقی گفت: هر نوع اختلال در تولید انرژی در استانی همچون آذربایجان شرقی که استانی صنعتی است می تواند خسارت بالایی به همراه داشته باشد.

اردکانیان ادامه داد: امیدواریم با همکاری همه و برنامه ریزی و آمادگی دولت برای حمایت از این صنعت، تابستان آینده شاهد مشکلات کمتری باشیم.