شهر تبریز نیاز به ۴۰ هزار کنتور برق دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عادل کاظمی شامگاه چهارشنبه در جلسه ستاد مقاومتی استان که با حضور وزیر نیرو همراه بود، اظهار داشت: هم اکنون نیازمند ۴۰ هزار کنتور برق در حوزه تبریز هستیم در حالی که میزان خریدمان به ۵۰۰ الی ۶۰۰ عدد رسیده که باید برای تامین نیازمندی مردم در این زمینه چاره اندیشی کنیم.

وی از افزایش ۱۰۰ مگاواتی مصرف برق در تبریز نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: در حالی که سال قبل در ساعات اوج مصرف انرژی، میزان مصرف برق ۷۹۰ مگاوات بود این مقدار امسال به ۸۹۰ مگاوات رسیده است.

کاظمی ادامه داد: همچنین میزان معوقات برق مصرفی در تبریز ۹۲ میلیارد است که مبلغ بالایی محسوب می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تبریز در خصوص الزام برای تولید ۲۰ درصد از انرژی مصرفی ادارات توسط پنل های خورشیدی گفت: باید جدیت لازم برای اجرای این طرح در بین مسئولان وجود داشته باشد تا ادارات از این مصوبه سرپیچی نکنند.

وی همچنین از اجرایی شدن پروژه هایی به ارزش ۱۱۴ میلیارد تومان توسط این شرکت خبر داد و گفت: ابتدای سال‌جاری ۱۰۰ پروژه با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان در شرکت توزیع برق تبریز تکمیل شده است.