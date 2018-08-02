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۱۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۵۵

مدیرعامل آبفا مازندران:

کمبود آب شرب در جویبار ناشی از مصارف کشاورزی است

کمبود آب شرب در جویبار ناشی از مصارف کشاورزی است

جویبار - مدیر عامل آبفای شهری مازندران کمبود آب شرب شهرستان جویبار را مربوط به استفاده آن در مصارف کشاورزی اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، ذبیح الله ذاکری پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه بررسی کمبود آب شرب شهرک صنعتی و شهر کوهیخیل در فرمانداری جویبار با بیان اینکه مسئولان محلی باید مدیریت مناسبی در مصرف آب شرب در این شهرستان داشته باشند ، گفت: متاسفانه آبی که بر مدار وارد می شود در روستاها برای آبیاری کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.

وی اعتبارات دولتی را بسیار ناچیز بیان کرد و گفت: امسال با حفر دو حلقه چاه مشکلات این منطقه بسیار کم تر شده و برای کمبود آب شرب کوهیخیل بهترین روش در نظر گرفتن یک خط انتقال آب مستقیم است.

مدیر عامل آبفای شهری مازندران گفت: طول انتقال خط حدود ۴.۵ کیلومتر است و در زمینی که در اختیار آبفای شهری قرار گرفته منبع دخیره سازی آب نیز احداث می شود که هزینه اجرای مخزن ذخره ، پمپاژ و خط انتقال حدود ۳ میلیارد تومان است.

ذاکری بیان کرد : تعداد خانوارهای شهر کوهیخیل ۸۰۰ خانوار است ومیزان سرانه مصرف آب این خانوارها ۱۰ لیتر بر ثانیه که در حال حاضر میزان مصرفی ۸ لیتر بر ثانیه است.

مدیر آب و فاضلاب شهری شهرستان جویبار در این جلسه با اشاره به اینکه ۹ حلقه چاه در میدان امام قائمشهر مستقر است گفت : این میزان حلقه چاه با انتقال به شهرستان سیمرغ پمپاژ و به شهرستان جویبار و شهر کوهیخیل انتقال داده می شود.

محمد کریمی با بیان اینکه آب پمپاژ شده به شهرک و شهر کوهیخیل خط انتقال آن فرسوده است ، افزود : این فرسودگی هدر رفت آب را در این منطقه ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه نیاز مبرم به دخیره سازی و نگهداری آب داریم ، گفت : به سازنده آب بند ۳۰ میلیون تومان بدهکار هستیم که برای حل این مشکل خواستار مساعدت مالی از سوی شهرک صنعتی هستیم.

کد مطلب 4363891

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