آفت گندم در خراسان رضوی به ۱۷ صدم درصد رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مزروعی شنبه شب در آیین تودیع و معارفه مدیر هماهنگی و ترویج کشاورزی این سازمان اظهارکرد: همه باید در خدمت تولید کنندگان و بهره برداران کشاورزی باشیم زیرا دلیل فعالیت ما کشاورزان هستند.

وی افزود: امروز دیگر ناهماهنگی،کم کاری و رکود از هیچ کس پذیرفته نیست زیرا به بخش کشاورزی صدمه می زند که این مهم باید در شهرستان ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در ادامه به خرید گندم در استان اشاره کرد و گفت:برای اولین مرتبه میزان سن زدگی این محصول استراتژیک را به ۱۷ صدم درصد رساندیم و این اتفاق بسیار خوب با یک تیم مدیریتی هماهنگ بوده است .

مزروعی با تاکید بر لزوم توجه به آموزش بیان کرد: ارتباط با فنی و حرفه ای و استفاده از ظرفیتها وفعالیتهای آموزشی این سازمان برای ما بسیار سودمند خواهد بود.

مهدی پچاز،مدیر جدید مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی نیر در این جلسه گفت : تلاش می کنیم بدون وقفه و با هماهنگی همه بخش های تخصصی و تحقیقاتی برای انجام درست و کامل امانتی که سازمان به ما سپرده است با جدیت هرچه بیشتر اقدام خواهیم کرد.