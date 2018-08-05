به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «قیام حسینی در برابر جاهلیت اولی، قیام خمینی در برابر جاهلیت مدرن» با سرپرستی پژوهشی حجت الاسلام والمسلمین مسعود صدوق منتشر شد.

این کتاب حاوی مباحث مطرح شده در محرم سال ۹۶ برای تئوریزه کردن انقلاب اسلامی و تحلیل قاعده مند از رابطه آن با قیام عاشورا و فرهنگ انبیا و ناظر به اعتقادات حکومتی و فقه حکومتی برای تعیین احکام امت شیعه در این برهه از تاریخ است.

کتاب «قیام حسینی در برابر جاهلیت اولی،قیام خمینی در برابر جاهلیت مدرن» به همت حسینیه اندیشه قم، روانه بازار فروش شد.