مقدمه شیخ الازهر بر تفسیر عالم لبنانی

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ احمد محمد قیس، روحانی لبنانی و عضو تجمع علمای لبنان است که دارای تألیفات متعددی است و بعضی از آنها در مصر با مقدمهای از «احمد الطیب»، شیخ الازهر منتشر شده است.
مهمترین اثر احمد محمد قیس، تفسیر چهار جلدی«المؤتلف و المختلف فی التفسیر» است که به آرای مشترک و نیز اختلافهای موجود میان شیعه و سنی در تفسیر قرآن اشاره دارد.
این کتاب با مقدمه شیخ الازهر از سوی دار الملاک لبنان منتشر شده و تنها جزء اول قرآن کریم را در بر گرفته است. پروژه کتاب المؤتلف و المختلف برای همه جزءهای قرآن کریم با روش تطبیقی میان پنج تفسیر مهم شیعی و پنج تفسیر مهم اهل سنت ادامه خواهد یافت.
از دیگر آثار شیخ احمد قیس میتوان به مصر و اهل بیت علیهم السلام اشاره کرد که پژوهشی درباره دادگاهها و مقابر منسوب به اهل بیت (ع) در مصر است و چند تن از مسئولان، علما و نویسندگان مصر بر آن مقدمه نگاشتهاند.
نقطههای نورانی در میراث فرهنگی اسلامی مسیحی نیز کتابی است که مطالعهای اسلامی در زندگی و شرح حال بعضی از قدیسان مسیحی به شمار میرود و وزیر اوقاف مصر برای آن مقدمهای نگاشته است.
دیدگاه فکری و فلسفی علامه طباطبایی کتاب دیگر شیخ احمد محمد قیس است که از سوی مجمع پژوهش های اسلامی دانشگاه الازهر مجوز نشر یافته و توسط یک ناشر مصری چاپ و منتشر شده است که در نوع خود دستاورد مهمی به شمار میرود.
توسل از نگاه قرآن، سنت و عقل، نیز کتاب دیگری است که با اجازه مجمع پژوهشهای اسلامی الازهر به چاپ رسیده است.
«توشه راه»، «آراء علمای اسلام درباره تکفیر»، «نصیرالدین طوسی، زندگی، و نظریات سیاسی و فلسفی او»، «خدای یگانه و انسانهای دروغگو» و «دین، عُرف یا چیز دیگر؟(تحقیقی درباره قمهزنی و نظریه علما درباره آن)» از دیگر آثار این عالم لبنانی است.
پروژه آینده وی نگارش کتابی درباره آثار و قبور بعضی از چهرههای برجسته در تاریخ اسلام از جمله نفیسة الکبری(نواده امام حسن مجتبی علیه السلام)، السیده فاطمه(ام الیتامی) و احمد بن طولون است که مقبره آنها در مصر وجود دارد.
