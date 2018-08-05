به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم نمایش و نقد فیلم مستند «متهمین دایره بیستم» با حضور حسام اسلامی نویسنده و کارگردان این مستند و معین کریمالدینی مستندساز و منتقد سهشنبه ۱۶ مردادماه در «عصرانه مستند» به همت خانه مهر رضا برگزار میشود.
«متهمین دایره بیستم» حاصل پنج سال زندگی و معاشرت فیلمساز با یک تبهکار جوان و همراهی با او در برخی از مسایل و مشکلاتش است.
این فیلم مستند که در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تهیه شده است، برای اولین بار در دهمین جشنواره بینالمللی «سینما حقیقت» به نمایش درآمد و نامزد دریافت تندیس فیروزهای بهترین فیلم و کارگردانی شد.
معین کریمالدینی منتقد این جلسه از مستندسازان نام آشنای سینمای ایران است که بیشتر با فیلم «آتلان» شناخته میشود.
مراسم نقد و بررسی و نمایش فیلم مستند «متهمین دایره بیستم» سهشنبه ۱۶ مردادماه ساعت ۱۸ در خانه مهر رضا به نشانی خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از بیمارستان دی، نرسیده به پل همت، نبش کوچه نیلوفر، پلاک یک برگزار میشود و ورود برای عموم رایگان و آزاد است.
خانه مهر رضا وابسته به خیریه متوسلین به امام رضا (ع) با راهاندازی «عصرانه مستند» به نمایش مستندهای شاخص به ویژه با رویکرد اجتماعی میپردازد و هدف از آن کمک به کاهش آسیبهای اجتماعی از مسیر فرهنگ و هنر به ویژه سینما است.
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