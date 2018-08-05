هیچ مشکل امنیتی در کشور نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی استان قم که در تالار شهر قم برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: قم به جهت وجود مرقد منور حضرت فاطمه معصومه(س) و حوزه علمیه و نیز حضور مراجع عظام تقلید و مردم ولایتمدار ویژگی خاصی برای کشور دارد.

وی گفت: اگر تعابیری که مقام معظم رهبری برای مردم متدین قم به کار بردند را مشاهده کنیم به این موضوع پی می بریم که این مردم چه اندازه حق به گردن مسؤلان دارند و باید مسؤلان قدردان این مردم باشند.

فرمانده نیروی انتظامی کشور با بیان اینکه امنیت و سلامت دو نعمت بزرگی است که وقتی انسان از آن برخوردار است کمتر قدرشان را می‌داند، افزود: نیروی انتظامی مسؤلیت امنیت، نظم و آرامش را در کشور بر عهده دارد که خدا را شاکریم این مسؤلیت خطیر بر عهده این نیروی عظیم انتظامی است.

وی با اشاره به اینکه خدا را شکر می‌کنیم که خدمتگزار مردمی هستیم که با همه سختی‌ها و تحریم‌ها و مشکلات دست از انقلاب و آرمان‌های امامشان بر نمی‌دارند و در تمام صحنه‌ها همچنان حضور دارند، گفت: ۴۰ سال از این انقلاب با شکوه می‌گذرد و اگر مروری کنیم متوجه خواهیم شد چه اتفاقات بزرگی برای کشور پیش آمده است.

سردار اشتری گفت: بعد از پیروزی انقلاب بحران‌هایی در برخی استان‌های مرزی و در غرب و شرق و تا حدودی در شمال کشور داشتیم و بعد از آن نیز جنگ ۸ ساله را در زمانی که کشور آماده نبود و از کمترین امکانات برخوردار بود بر ما تحمیل کردند.

مردم ایران در تحریم‌ها سربلند خواهند شد

فرمانده ناجا به حوادث دهه ۶۰، حرکت منافقین، ترورهای گروهک‌ها و نیز توطئه‌ها و فتنه‌ها اشاره کرد و ابراز داشت: با همه این توطئه‌ها مردم ایران سربلند بیرون آمدند و امروز هم همانند گذشته در تحریم‌ها سربلند خواهند شد.

وی تصریح کرد: کسانی که فکر می‌کنند به پایه‌های مستحکم این نظام خدشه وارد شده است جاهل هستند و بدانند بر این درخت تنومند انقلاب هیچ لرزه‌ای نیفتاده است البته دشمن پیچیده‌تر از قبل عمل می‌کند و ما هم ظرفیت‌ها و اشراف اطلاعاتیمان بیشتر شده است.

سردار اشتری افزود: اگر نگاهی به کشورهای همسایه داشته باشیم بیشتر قدر نعمت امنیت در کشور را خواهیم دانست و نیروی انتظامی در برقراری این نظم و امنیت سهم خوبی را دارد و دیگر دستگاه‌های اطلاعاتی، قضایی، نظامی و اعضای شورای تأمین نیز در این راستا بسیار تلاش کردند.

وی با بیان اینکه این امنیت به برکت انسجامی است که در کشور است به دست آمده است، گفت: امروز هیچ مشکل امنیتی در کشور نداریم گرچه ممکن است در بخش‌هایی تحرکاتی باشد که این هم در همه دنیا وجود دارد اما اینکه مشکل امنیتی داشته و نتوانیم آن را حل کنیم و به بن بست رسیده باشیم هرگز این گونه نیست.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه این نعمت را به آسانی به دست نیاورده‌ایم و حاصل خون شهدا است، عنوان کرد: رئیس جمهور کم عقل آمریکا بداند یک زمانی خودش هم کنار می‌رود و نه تنها منفور ملت خود بلکه منفور دنیا می‌شود.

وی گفت: وزیر امور خارجه آمریکا ۱۲ بند برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ترسیم کرده که وی واقعا مردم ایران را نشناخته، نیروهای مسلح، قدرت و بنیه دفاعی ما را نشناخته و لذا همیشه این دشمنی‌ها بوده است.

ما باید همیشه آماده باشیم

سردار اشتری افزود: ما باید همیشه آماده باشیم و مردم، مسئولان، اعضای شورای تأمین، نیروی نظامی، انتظامی، قضایی و اطلاعاتی باید هوشیار باشند و با اشراف اطلاعاتی هر حرکتی را زیر ذره بین بگیرند تا دشمنان نتوانند به اهدافشان برسند لذا باید بیشتر از گذشته هوشیار باشیم اما تجربه ثابت کرده ملتی که توکلش بر خدا و ائمه است و انسجام دارد شکست نخواهد خورد.

وی با بیان اینکه دوره خدمتی فرماندهان ما سه ساله است و بعد از سه سال جابه جایی صورت می‌گیرد ولی به دلیل نیازی که در استان بود و تشخیصی که داده شد حضور سردار مجتبایی در قم یک دوره دیگر تمدید شد.

فرمانده ناجا ضمن تشکر از زحمات و فعالیت‌های سردار مجتبایی اظهار کرد: کارکنان انتظامی قم بسیار متعهد و زحمت کش هستند و با همه کمبودها به خوبی وظایف خود را انجام می‌دهند و این خلأ امکاناتی را با روحیه جهادی پر کرده‌اند.

وی گفت: سردار آقاخانی نیز حدود ۶ سال فرماندهی انتظامی اصفهان را بر عهده داشت و بسیار موفق بود و با تجربه‌ای که در کارنامه داشت و ویژگی‌های این شهر به عنوان فرمانده انتظامی قم انتخاب شد که امیدواریم با حمایت مسئولان، مراجع تقلید و مردم و کمک نیروهای انتظامی بتواند امنیت، آرامش و نظمی که شایسته است را برقرار نماید.

سردار اشتری گفت: معتقدیم پیشگیری از جرایم اولویت نیروی انتظامی است و در هر جایی که لازم باشد با قاطعیت برخورد خواهیم کرد.