تخته موج سواری برقی ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، به تازگی یک شرکت سوئدی تخته موج سواری به نام Awake Ravik ساخته که با برق کار می کند و حتی زمانیکه موجی در دریا نیست می تواند روی آب حرکت کند.

دانیل آرونسون موسس شرکت تولید Awake Boards و تولید کننده این تخته های موج سواری می گوید: نخستین محصول ما یک تخته موج سواری الکتریکی است. سرعت این گجت به وسیله یک دسته بی سیم کنترل می شود. اطلاعاتی دقیق مانند عمر باتری و سرعت گجت رادر اختیار کاربر قرار می دهد.

همچنین کاربر می تواند با وزن بدن خود قایق را کنترل کند. سیستم نیرومحرکه این گجت مخصوص است و حق امتیاز آن ثبت شده است. این سیستم Awake Direct drive نام دارد که سرعت و نیروی مورد نیاز را فراهم می کند.

بالاترین سرعت این تخته موج سواری برقی ۳۵ مایل برساعت است. جالب آنکه این گجت می تواند در ۴ثانیه سرعت خود را از صفر به ۳۱ مایل برساعت برساند.

باتری این وسیله نقلیه در ۸۰ دقیقه شارژ می شود و پس از آن می تواند ۴۰ دقیقه کار کند.