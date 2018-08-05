گیلان قهرمان نخستین دوره مسابقات وزنه برداری زنان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم وزنه برداری بانوان در رده سنی بزرگسالان استان گیلان در نخستین دوره مسابقات وزنه برداری زنان کشور که به میزبانی مشهد برگزار شد با کسب ۴۶۸ امتیاز به مقام نخست این رقابت ها دست یافت.

رئیس هیات وزنه‌برداری گیلان در این باره در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بانوان وزنه بردار گیلان در پایان این رقابت ها با کسب ۴۶۸ امتیاز تیمی و تصاحب یک مدال طلا و ۲ مدال نقره به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات را در رده سنی بزرگسالان دست یافتند.

اصغر ابراهیمی افزود: این مسابقات در رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان از ۱۰ مرداد ماه به میزبانی شهر مشهد در استان خراسان رضوی برگزار شد.

وی با بیان اینکه اینکه «مریم رضی زاده» وزنه بردار ۴۸ کیلوگرمی استان گیلان موفق شد در این رقابت ها یک مدال طلا و ۲ مدال نقره کسب کند.

رئیس هیئت وزنه برداری گیلان در ادامه یادآورشد: این وزنه بردار در رده سنی جوانان نیز شرکت کرده بود که موفق شد سه مدال طلای این دسته را در یک ضرب، دو ضرب و مجموع کسب کند.

وی تصریح کرد: علاوه بر مریم رضی زاده، ساقی سپاسگذار در وزن ۵۸ کیلوگرم، زهرا کشاف در وزن ۵۸ کیلوگرم، کیمیا زرساز و سعیده خورا در وزن ۶۳ کیلوگرم، محدثه شمسی در وزن ۶۹ کیلوگرم، مهسا کاظمی در وزن ۷۵ کیلوگرم و محدثه دادی در وزن ۹۰+ کیلوگرم از گیلان در این رقابت ها حضور داشتند.

لازم به ذکر است معصومه امانی به عنوان سرمربی و سهیلا احمدزاده به عنوان سرپرست، تیم وزنه برداری بانوان گیلان را در این دوره از مسابقات همراهی می کردند، همچنین زهرا جمالی و سیده معصومه صانع‌بخش حق‌دوست نیز به عنوان داور از گیلان در رقابت های وزنه برداری بانوان کشور حضور داشتند.