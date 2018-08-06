سازمان میراث فرهنگی تنها مرجع صدور مجوز آژانسها می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکنون تمام دفاترخدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی که در کشور فعالیت می کنند هر کدام دارای سه مجوز بند الف، ب و پ هستند که هر کدام از این مجوزها را یک سازمان به آنها می دهد. بند «الف» در آژانسهای مسافرتی به حوزه رزرو و صدور بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی و خارجی مربوط می شود که توسط سازمان هواپیمایی کشور، زیرمجموعه وزارت راه و ترابری به آژانسهای مسافرتی و هوایی داده می‌شود.

مجوز بند «ب» نیز برنامه‌ریزی و اجرای تورهای داخلی و خارجی را بر عهده دارد. رزرو هتل در سراسر دنیا، رزرو (چارتری) و اخذ ویزا از جمله فعالیت آژانسهایی است که این مجوز را در اختیار دارند این مجوز ‌اکنون توسط معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی صادر می شود.

سازمان حج و زیارت نیز مجوز بند «پ» را به دفاتر یا آژانس‌های خدمات زیارتی برای فعالیت در زمینه‌ ثبت‌نام، تنظیم و انجام مسافرت‌های زیارتی به داخل و خارج از کشور و هرگونه خدمات زیارتی با رعایت قوانین و مقررات حج و زیارت می دهد. اما حالا قرار است که سازمان میراث فرهنگی اختیار صدور این مجوزها را در قالب یک پنجره واحد متعلق به خود کند. به همین دلیل چند وقت پیش دستورالعمل آن را نیز برای مطالعه و ارائه پیشنهاد به انجمن داده اند تا نقاط قوت و ضعف آن گرفته شود در این ارتباط جلساتی نیز برگزار شد اما هنوز اتفاق جدیدی در این باره نیفتاده است.

حرمت الله رفیعی رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در این باره به خبرنگار مهر گفت: با معاونت گردشگری در این باره صحبت کرده ایم گویا از هیات دولت این اجازه را گرفته اند که آن را نیزبه وزارت راه (چون سازمان هواپیمایی زیر نظر این وزارت خانه است)، سازمان میراث فرهنگی و وزارت ارشاد( به دلیل قرارگیری سازمان حج و زیارت در زیرمجموعه این وزارتخانه) ابلاغ شده است که براساس آن، سازمان میراث فرهنگی تنها مرجع صدور مجوز بند الف، ب و پ باشد.

وی گفت: طبیعی است که در همه جای دنیا یک سازمان واحد این مجوزها را می دهد اما اینکه چرا تا کنون این اتفاق نیفتاده را نمی دانم. شاید بحثهای چالشی در میان باشد مانند اینکه برخی می گفتند دفاتر مسافرتی نمی توانند تور زیارتی اجرا کنند درحالی که این طور نیست و همین الان نیز تورهای زیارتی که دفاتر اجرا می کنند بسیار با کیفیت و ارزان تر است.

رفیعی پیشنهاد کرد که یک کمیته مشترک از نمایندگان هر سازمان و ارگان و بخش خصوصی حضور داشته باشند و این کمیته به آژانس مجوز بدهد حتی این کمیته می تواند نظارت لازم را هم انجام دهد و به پرونده ها رسیدگی کند. اما الان هر کدام سلیقه ای عمل می کنند و هر سازمانی روش خود را برای صدور مجوز دارد.

حالا این طرح در حد یک ابلاغیه در حال بررسی است تا دفاتر مسافرتی بتوانند از این به بعد برای گرفتن مجوزهای خود تنها به یک سازمان مراجعه کنند باید دید آیا سازمان میراث فرهنگی این قدرت را دارد تا اختیار چنین کاری را از سازمانها و ارگانهای دیگر گرفته و متعلق به خود کند یا نه. محمد محب خدایی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی گفته است که این کار یکی دو ماه دیگر اجرایی می شود.