  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۰۲

با نزدیک شدن به موعد رونمایی از بسته جدید ارزی؛

قیمت دلار و یورو در بازار غیررسمی کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به موعد رونمایی بسته جدید ارزی دولت که قرار است منجر به رونق بازار ثانویه ارز شود، قیمت انواع ارزهای پرتقاضا در بازار غیررسمی روندی کاهشی به خود گرفته است. به طوری که قیمت دلار و یورو با کاهشی محسوس مواجه شد.

فعالان بازار معتقدند با رونمایی از بسته جدید ارزی که منجر به افزایش معاملات و رونق بازار ثانویه ارز خواهد شد، التهابات بازار و انتظارات تورمی معامله گران تا حدود کنترل شده و قیمت ها بیش از پیش کاهش خواهد یافت. 

بسته جدید ارزی دولت  قرار است در جلسه عصر امروز دولت به تصویب رسیده و جزئیات آن توسط رئیس کل بانک مرکزی امشب در گفتگوی زنده تلویزیونی تشریح شود. 

کد خبر 4366401
فرشته رفیعی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها