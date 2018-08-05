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۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۱۶

رئیس دامپزشکی بهار عنوان کرد:

اجرای طرح پایش و مراقبت بیماری‌های زنبورعسل در شهرستان بهار

اجرای طرح پایش و مراقبت بیماری‌های زنبورعسل در شهرستان بهار

بهار - رئیس دامپزشکی شهرستان بهار از اجرای طرح پایش و مراقبت بیماری‌های زنبورعسل در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره دامپزشکی شهرستان بهار، بهزاد صادقی اظهار داشت: طرح پایش بیماری های زنبورعسل در شهرستان بهار اجرا می‌شود.

وی گفت: مبارزه با بیماری‌های زنبور عسل و جلوگیری از وارد آمدن خسارت به زنبورداران همواره یکی از اهداف دامپزشکی بوده است و در این راستا برنامه های دقیق پایش، مراقبت و نظارت در زنبورستانهای شهرستان توسط کارشناسان انجام می شود.

صادقی افزود: طرح پایش با هدف بررسی و شناسایی میزان آلودگی کندوها به انواع بیماری ها به خصوص بیماریهای انگلی زنبور عسل اجرا می شود و به منظور رهگیری وضعیت بهداشتی کلنی های زنبورعسل نمونه گیری توسط کارشناسان دامپزشکی انجام و برای بررسی به آزمایشگاه مرجع اداره کل استان ارسال می شود.

وی بیان داشت: همکاری و تعامل بیشتر بین زنبورداران و اداره دامپزشکی نقش مهمی در شناسایی و مبارزه با آفات و بیماری های زنبورعسل و همچنین حفظ جایگاه مناسب تولید کنندگان این حوزه دارد.

صادقی به زنبورداران توصیه کرد: برای تولید محصول سالم و پایدار زنبورستان ها از مصرف سموم و داروهای مجاز و با تجویز دامپزشک استفاده کنند.

کد مطلب 4366632

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