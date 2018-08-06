سبد خرید رباتیک به جای مشتری خرید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، به زودی یک ربات خریدهای مشتریان فروشگاه های والمارت را برای آنها آماده می کند. این فروشگاه زنجیره ای اعلام کرده به زودی سبدهای خرید رباتیکی به نام Alphabot را در یکی از فروشگاه های خود در نیوهمپشایر ارائه می کند.

آلفابات می تواند سفارش های آنلاین مشتریان را انتخاب و بسته بندی کند. همچنین قابلیت انجام کارهایی روتین را دارد.

فرایند این دستگاه بسیار جالب است. آلفابت اجناس مورد نظر مشتریان را از انبار خارج می کند تا کارگران بخش خدمات آنها را تایید کنند. این بدان معناست که کارگران این بخش دیگر نیازی نیست مدت ها در راهروهای فروشگاه به دنبال کالاهای مورد نظر بگردند.

این شرکت خرده فروشی فضایی ۲۰ هزارفوت مربعی به فروشگاه اضافه کرده تا آلفابات ها در آنجا قرار بگیرند. در این قسمت مشتریان می توانند سفارش های آنلاین خود را تحویل بگیرند.

آلفابات ها اجناس سفارش داده شده راکه در فضایی انبار مانند ذخیره شده، برداشته و به دست کارمندان انسانی در۴ ایستگاه می رسانند. این ربات می تواند کالاهای خشک، یخ زده و یخچالی را بردارد. در حال حاضر والمات مشغول آزمایش آلفابات است.