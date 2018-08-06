نصب تجهیزات فوق سنگین در پتروشیمی مسجد سلیمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص)، تجهیزات فوق سنگین بزرگترین واحد اوره و آمونیاک در پتروشیمی مسجد سلیمان استان خوزستان با مشخصات تاور آمونیاک R۳۴۰۱ به وزن ۵۶۰ تن و تاور T۲۰۰۱- Co۲ABSORBER به وزن ۳۷۸ تن در روزهای چهاردهم و پانزدهم مردادماه نصب شد.
این تجهیزات، مهمترین بخش تجهیزات فرآیندی واحد آمونیاک پروژه شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان محسوب میشود و نصب آن از حساسیت ویژهای برخوردار بود که با استفاده از جرثقیلهای فوق سنگین گروه تخصصی نوح(ع) از زیر مجموعههای قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) لیفت و نصب شد.
چند قطعه فوق سنگین دیگر در خردادماه و با حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط قرارگاه در این مجتمع نصب شده بود و تجهیزات دیگری نیز در ماههای آینده و در مسیر تکمیل این مجتمع نصب خواهد شد.
گفتنی است؛ مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان با ظرفیت تولید سالانه چهار میلیون تن کود اوره و آمونیاک به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای پتروشیمیایی جهان با سرمایهگذاری چین و بخش خصوصی در حال اجرا است.
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