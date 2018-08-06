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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۱۷

به همت قرارگاه خاتم(ص) انجام شد؛

نصب تجهیزات فوق سنگین در پتروشیمی مسجد سلیمان

نصب تجهیزات فوق سنگین در پتروشیمی مسجد سلیمان

به همت قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص)، تجهیزات فوق سنگین بزرگترین واحد اوره و آمونیاک در پتروشیمی مسجد سلیمان با موفقیت نصب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص)، تجهیزات فوق سنگین بزرگترین واحد اوره و آمونیاک در پتروشیمی مسجد سلیمان استان خوزستان با مشخصات تاور آمونیاک  R۳۴۰۱ به وزن ۵۶۰ تن و تاور T۲۰۰۱- Co۲ABSORBER به وزن ۳۷۸ تن در روزهای چهاردهم و پانزدهم مردادماه نصب شد.

این تجهیزات، مهمترین بخش تجهیزات فرآیندی واحد آمونیاک پروژه شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان محسوب می‌شود و نصب آن از حساسیت ویژه‌ای برخوردار بود که با استفاده از جرثقیل‌های فوق سنگین گروه تخصصی نوح(ع) از زیر مجموعه‌های قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) لیفت و نصب شد.

چند قطعه فوق سنگین دیگر در خردادماه و با حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط قرارگاه در این مجتمع نصب شده بود و تجهیزات دیگری نیز در ماه‌های آینده و در مسیر تکمیل این مجتمع نصب خواهد شد.

گفتنی است؛ مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان با ظرفیت تولید سالانه چهار میلیون تن کود اوره و آمونیاک به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای پتروشیمیایی جهان با سرمایه‌گذاری چین و بخش خصوصی در حال اجرا است.

کد مطلب 4367116
سمیه رسولی

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