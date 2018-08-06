خبرگزاری مهر-گروه استانها: پویش «سهشنبههای بدون خودرو» باهدف استفاده کمتر از خودروهای شخصی و استفاده بیشتر شهروندان از وسایل نقلیه عمومی از جمله دوچرخه و در راستای ترویج پیادهروی راهاندازی شد.
این طرح با اهدافی نظیر ایجاد نشاط و سلامت جسمی و روحی در شهروندان و در راستای توسعه شهر سالم، کاهش تردد خودروهای تکسرنشین و افزایش ظرفیت تردد خودروهای عمومی به اجرا درآمد.
برای اجرای این طرح در شهرهای مختلف کشور کمپین ایجادشد و کلانشهرهای بزرگی نظیر تهران، اصفهان، مشهد و شیراز توانستند این طرح را به اجرا درآورند.
طرح «سهشنبههای بدون خودرو» در شهرهای مختلف اجرایی شد
همچنین کمکم این طرح حتی به سمت شهرستانها و شهرهای کوچک نیز کشیده شد اما متاسفانه این طرح هنوز در همدان خاک میخورد و رغبتی برای اجرای آن دیده نمی شود.
اجرای طرح «سهشنبههای بدون خودرو» در همدان ابتدا به ساکن هماهنگی چندین دستگاه و ارگان مختلف را میطلبد و باید شهرداری، اداره راهنمایی و رانندگی، دستگاه ورزش استان، علوم پزشکی و سایر دانشگاهها و دستگاههای استان پای کار می آمدند.
آنچه مسلم است اینکه اگر در ابتدا استاندار همدان، شهردار همدان، مدیران کل استان و معاونین و فرماندار همدان با دید مثبت و بینش بالا از دوچرخه استفاده کنند مردم بهطور قطع با دیدن این حرکت پای کار خواهند آمد و استفاده از دوچرخه برای بسیاری از مردم عادی خواهد شد.
ناگفته پیداست که تأثیرات مثبت دوچرخهسواری بر کسی پوشیده نیست اما متاسفانه سبک زندگی ما به یکجانشینی رو به افزایش است که این موضوع خطر ابتلا به انواع بیماری و سکتههای قلبی را افزایش میدهد.
در کنار سلامتی که بزرگترین هدیه دوچرخهسواری به فرد است؛ دوچرخهسواری یک جایگزین عالی به جای استفاده از ماشین و رانندگی است و همین امر تاکید می کند که نگاهمان را به سمت راههای درستی معطوف کنیم که منجر به آغاز استفاده از دوچرخه و استفاده از آن در حملونقل عمومیشود.
شهرداری «سهشنبههای بدون خودرو» را استارت بزند
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پویش سهشنبههای بدون خودرو در همدان اظهار داشت: تقریباً مدت زمان بسیار طولانی است که از شهرداری همدان درخواست کرده ایم به بهانه سهشنبههای بدون خودرو استارت همایشهای دوچرخهسواری را در سطح شهر بزند.
رضوان سلماسی افزود: در شروع کار درخواست شده اولین همایش برای پرسنل شهرداری همدان برگزار شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان با اشاره به عدم برگزاری همایش دوچرخهسواری گفت: متأسفانه علیرغم پیگیریهای زیاد تاکنون این خواسته اجرا نشده اما به احتمال بسیار زیاد طی دو هفته آینده سازمان فرهنگی و اجتماعی و ورزشی شهرداری اولین همایش دوچرخهسواری را اجرا می کند.
سلماسی عنوان کرد: طی گفتگویی کوتاه با شهردار همدان در این زمینه وی در بحث سهشنبههای بدون خودرو پیشنهاد برنامهریزی برای استفاده بهینه مردم از حملونقل عمومی و ایجاد ساز و کار مناسب برای رسیدن به این هدف را داشت.
وی با اشاره به برگزاری جلسات پیرامون این موضوع بیان کرد: بر همین اساس به سازمان فرهنگی و اجتماعی پیشنهاد شد که در جلساتی مشترک با سازمانهای متولی در شهرداری و نیز هیئت دوچرخهسواری برگزار و راهکارهای مناسب برای تشویق شهروندان به استفاده از دوچرخهسواری و همین طور حملونقل عمومی را آماده و آن را اطلاعرسانی کند.
منتظر ارائه گزارش در این زمینه از طرف شهرداری هستیم
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان عنوان کرد: منتظر ارائه گزارش در این زمینه از طرف شهرداری هستیم و اگر برگزاری جلسات طولانی شود به زودی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی طرحی را در این زمینه آماده و در شورا مصوب خواهد کرد تا به شهرداری ابلاغ شود و بر اساس آن ملزم به ارائه برنامه و راهکار مناسب در زمان مشخص باشند.
سلماسی بابیان اینکه همه باید دست به دست هم دهند، گفت: آنچه مهم است این است که حضور و نیز حمایت مستقیم اعضای شورا، شهردار، معاونین و مدیران شهرداری عامل مهم و اثرگذار در اجرای مؤثر طرح است.
مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح سهشنبههای بدون خودرو اظهار داشت: این طرحی است که شهرداریهای یکی دو استان آن را اجرا کردهاند و وزارت ورزش و جوانان به هیچوجه این موضوع را در دستور کارش ندارد کمااینکه در اسناد شورای ورزش همگانی کشور و ابلاغیههای اصلی چنین چیزی دیده نمی شود و دستور کاری برای سهشنبههای بدون خودرو نداریم.
رسول منعم افزود: تنها چیزی که بنده در طرح سهشنبههای بدون خودرو شنیدهام ورود چندین شهرداری به این طرح بوده است.
مدیرکل ورزش و جوانان استانهمدان با اشاره به ورود این طرح به شورای ورزش همگانی استانهمدان گفت: در نظر داریم این طرح را در دستور کار شورای ورزش همگانی استان بگذاریم اما باید در این طرح در چندین دستگاه ورود پیدا کنیم و همکاری شورای تأمین، شهرداری، فرمانداری و راهنمایی و رانندگی برای اجرای این طرح ضروری است.
منعم عنوان کرد: در ابتدا باید شهرداری بستر و زیرساخت مناسب را فراهم کند و شروع و پایان آن تعریف و قاعده ای مشخص داشته است.
سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح سهشنبههای بدون خودرو اظهار داشت: با سازمان ترافیک در خصوص توان ناوگان حملونقل عمومی همدان صحبت شده تا یک کار تحقیقاتی در این زمینه انجام شود.
سعید خوشبخت بابیان اینکه با تشکلهای مردم نهاد و هیئتهای ورزشی و مساجد یک کار یکپارچه را در طرح سهشنبههای بدون خودرو شروع خواهیم کرد، افزود: جلسات متعددی پیرامون این موضوع برگزار خواهیم کرد و اگر در کل کشور این طرح اجرا میشود ما هم مانند سایر استانها این طرح را اجرا خواهیم کرد.
طرح «سهشنبههای بدون خودرو» اجرا شود
یکی از شهروندان دوچرخهسوار همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح سهشنبههای بدون خودرو اظهار داشت: این طرح در شهرهای کوچک و بزرگ توسط شهرداریها در حال اجرا است اما متأسفانه همدان همیشه از شهرهای دیگر در اجرای چنین طرحهایی عقب است.
پویا عزیزی همدانی افزود: در برخی شهرها کارکنان، معاونان و مسئولان برای ترغیب مردم به حضور در این طرح پیشقدم میشوند و با دوچرخه در محل کار خود حاضر میشوند اما همچنان مسئولان ما در شهرداری و اداره ورزش و سایر دستگاهها نسبت به این طرح بیتفاوت هستند.
این شهروند همدانی بابیان اینکه دوچرخه میتواند به سیستم حملونقل ورود پیدا کند، گفت: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دوچرخه یکی از وسایل اصلی حملونقل عمومی است و در ایستگاههایی که در نظر گرفتهاند به راحتی دوچرخه در اختیار مردم قرار میگیرد و بدین شکل علاوه بر حل مشکل ترافیک در داشتن هوای پاک نیز کمک حال هستند.
عزیزی همدانی عنوان کرد: در کشور ما نیز که بیش از حد درگیر ترافیک و آلودگی هوا هستیم اجرای این طرح میتواند کمک بسیار بزرگی در حل این دو مشکل اساسی داشته باشد.
وی بابیان اینکه همدان پتانسیل خوبی در ورود دوچرخه به سیستم ناوگان حملونقل عمومی دارد، بیان کرد: سیستم دوار شهر همدان و پیاده راه شدن خیابانهای بوعلی و اکباتان میتواند فرصت خوبی برای ایجاد ایستگاههای دوچرخهسواری باشد.
شهرداری میتواند با ایجاد بستر مناسب در این زمینه همچون ایجاد ایستگاههای دوچرخهسواری قدمهای بسیار بزرگی در این خصوص بردارد این شهروند دوچرخهسوار همدانی عنوان کرد: شهرداری میتواند با ایجاد بستر مناسب در این زمینه همچون ایجاد ایستگاههای دوچرخهسواری قدمهای بسیار بزرگی در این خصوص بردارد و به رشد فرهنگ استفاده از دوچرخه در خانوادهها کمک کند.
عزیزی همدانی بابیان اینکه باید فرهنگسازی بسیار قوی در این زمینه صورت بگیرد، گفت: آموزش و پرورش میتواند در مدارس و برای دانش آموزان استفاده از دوچرخه را فرهنگسازی کند تا از کودکی استفاده از این وسیله نهادینه شود.
وی یادآور شد: اجرای سهشنبههای بدون خودرو اتحاد چندین دستگاه را میطلبد و باید با یک پویش همگانی این طرح در پایتخت تاریخ و تمدن ایرانزمین اجرایی شود.
در پایان امیدواریم که طرح سهشنبههای بدون خودرو در پایتخت تاریخ و تمدن ایرانزمین بالاخره اجرایی شود و با نگاه ویژه شهرداری و دستگاه ورزش استانهمدان شاهد یک رویداد بزرگ دوچرخهسواری همگانی در دیار هگمتانه باشیم.
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