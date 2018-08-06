سپاه پاسداران باید در مواقع خاص اعلام موضع کند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه مراسم بزرگداشت سرلشکر شهید بابایی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جمهوری اسلامی ضامن امنیت منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز است و بنا نیست جز ما کسی در خصوص امنیت این منطقه صحبت کند.

وی افزود: بحث امنیت تنگه هرمز با قدرت مسلط این منطقه که ایران است، ارتباط دارد و اگر ما کاری در منطقه خلیج فارس انجام می‌دهیم، به دلیل برقراری امنیت است.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درخصوص مسائل مطرح‌شده از سوی یکی از نمایندگان مجلس درباره موضع‌گیری سپاه درمقابل ترامپ، گفت: سپاه در این مورد اصلا به مسائل سیاسی ورود پیدا نکرده است بلکه به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند و باید به عنوان یکی از ارکان قدرت نظام در مواقع خاص اعلام موضع کند تا دشمن مواضع ما را بداند و به اقتدار ما پی ببرد.

سردار شکارچی تصریح کرد: دشمن قدرت ما را خوب شناخته است، آن‌ها بیش از آنچه که امروز حرف می زنند، قدرت ما را می شناسند و به همین دلیل است که وحشت دارند.

وی با بیان اینکه مواضع سپاه پاسداران و فرماندهان نیروهای مسلح خوب است، گفت: ای کاش سیاسیون به قدرت ارزشمند این نظام اعتماد داشته باشند و در برابر دشمن سر خم نکنند.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: طبیعی است برخی سیاسیون می‌خواهند گردن خود را در برابر دشمن کج کنند و گردن مردم ما را زیر چکمه‌های دشمن ببرند اما کسی به آن‌ها این اجازه را نخواهد داد.