شرط موفقیت بسته جدید ارزی/ اقتصاد با ارز تک نرخی قابل اداره نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی در حاشیه افتتاح نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان در جمع خبرنگاران با اشاره به اعلام سیاستهای جدید ارزی گفت: متأسفانه سیاستهای ارزی گذشته اشکالات بسیار زیادی داشت که مجموعه هماهنگی و مشورتها با فعالان اقتصادی، بیانگر این بود که با سیاستهای گذشته نمیتوانیم کشور را با یک نرخ واحد ارزی اداره کنیم. بنابراین از ابتدا به دولت تذکر دادیم که سیاست اشتباه و غیرتخصصی را در پیش گرفته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نتیجه سیاستهای غلط ارزی موجب شد در بازه زمانی بیش از چهار ماه، هم در حوزه تولید و هم در حوزه واردات و صادرات مشکلاتی ایجاد شود.
وی افزود: مشکلاتی که در طول چند ماه گذشته پشت سر گذاشته شد، در نهایت دولت هرچند با تأخیر اما با سیاستهای ارزی مد نظر مجلس، موافقت و بر اساس آن، سیاستهای جدید ارزی را نهایی کرد.
پورابراهیمی با اشاره به اعلام سیاستهای جدید ارزی از سوی رئیس کل بانک مرکزی در شب گذشته گفت: من فکر میکنم اگر سیاستهای جدید ارزی با دقت اجرا شود، بخش زیادی از مشکلات در حوزه تولید و حتی صادرات برطرف خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه امکان موفقیتهای سیاستهای جدید ارزی بسیار زیاد است، تصریح کرد: البته مشروط بر اینکه تمام سیاستهای جدید به صورت دقیق و کامل اجرا شود که در این صورت مطمئن هستیم که بازار ارز از التهابات فعلی خارج میشود.
آغاز تحرک بازار مسکن در نیمه دوم ٩٧
پورابراهیمی در بخش دیگری از اظهاراتش با پیش بینی وضعیت بازار مسکن در سال ۹۷ گفت: بازار مسکن که مدت ها با رکود مواجه بود با تغییرات ارزی دچار تحول شد که خوشبختانه با تدوین سیاست های جدید ارزی توسط دولت و مجلس، رونق به این صنعت باز خواهد گشت.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود : پیش بینی ما این است که در نیمه ی دوم امسال آغاز رشد و تحرک صنعت ساختمان را شاهد باشیم.
نظر شما