شیوع تب طلا در آمریکای جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه افق، مستند «افسانه کوه طلا» که درباره شیوع تب طلا در اواخر قرن بیستم و هجوم به آمریکای جنوبی برای کشف معادن این فلز ارزشمند است، دوشنبه ۱۵ مرداد روی آنتن شبکه افق می رود.

اواخر قرن بیستم و با پیدا شدن معادن طلا، جمعیت زیادی از جویندگان این فلز گرانبها به سمت آمریکای جنوبی سرازیر شدند تا به الدورادوی رویاهای خود برسند.

مستند «افسانه کوه طلا» نگاهی دارد به تب طلا و سرنوشت جویندگان آن؛ در این فیلم به یکی از بزرگ ترین دوره های معروف به تب طلا، مربوط به قرن نوزدهم میلادی و در کشورهایی همچون استرالیا، نیوزیلند، برزیل، کانادا، آفریقای جنوبی و ایالات متحده آمریکا پرداخته شده است؛ تبی که همواره بی نتیجه به سردی می گراید.

الدورادو نام شهر افسانه ای آمریکای جنوبی است که گفته می شد تمام خانه ها، معابد و همه وسایل و لوازم زندگی در آن از جنس طلاست، حتی کف رودخانه ها و سطح مراتع به جای سنگ و کلوخ، پر از طلا و جواهرات گرانبها ریخته و حالا، هر جا که طلا یافت شود، نام این شهر هم بر سر زبان ها می افتد.

«افسانه کوه طلا» دوشنبه ۱۵ مرداد ساعت ۲۱:۳۰ و تکرار آن ساعت ۱۵:۲۵ روز بعد از شبکه افق پخش می شود.