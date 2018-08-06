دکل های مخابراتی سطح شهر شیراز ساماندهی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شورای شهر شیراز علی ناصری در بازدید اعضای کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی از پارک علم و فناوری افزود: در راستای بررسی تخصصی مشکلات و ارائه راهکار در جهت رفع آن، کارگروه مشترکی بین سازمان‌های مرتبط با کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز و پارک علم و فناوری برگزار و نتیجه به کمیسیون ارائه می‌شود.

ناصری همچنین افزود: امروزه شاهد رشد قارچ گونه دکل‌های مخابراتی در کلان شهر شیراز هستیم که بدون هیچ ضابطه‌ای در سطح شهر در حال نصب هستند.

وی با اشاره به افزایش دکل‌های مخابرات بدون مجوز در مناطق شهرداری شیراز گفت: کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز، در راستای اهداف سلامت محور به شهرداری شیراز پیشنهاد می‌کند که در جهت ساماندهی دکل‌های مخابراتی با در نظر گرفتن مسایل فنی و مسایل سلامت محور اقدام کند و گزارش را در حداقل زمان ممکن به کمیسیون ارائه دهد.

عضو شورای شهر شیراز ادامه داد: شهرداری شیراز به منظور جلوگیری از به هم ریختگی سیما منظر و فضای سبز شهری باید تا زمان ارائه لایحه ی ساماندهی دکل‌های مخابراتی به این کمیسیون و تصویب این لایحه در صحن شورا، از صدور هرگونه مجوز احداث تجهیزات مخابراتی به طور جدی خود داری کند.

در ادامه قاسم مقیمی نیز گفت: تکنولوژی و فناوری خواسته و ناخواسته به سراغ ما خواهد آمد، زمان هیچگاه متوقف نمی‌شود و دنیا به سرعت درحال پیشرفت است با وجود این شهرداری شیراز تا کنون از تکنولوژی‌های جدید و هوشمند به طور کامل سهمی نداشته است.

وی افزود: باید در مدیریت سازمان‌ها از فناوری‌های جدید به جای روش‌های سنتی بهره بگیریم.

مقیمی گفت: بیش از هزار نخبه در ۲۸۰ شرکت دانش بنیان مشغول فعالیت هستند که باید به اقدامات انها توجه ویژه کرد.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز افزود: شرکت‌های دانش بنیان باید طرح‌های خود را ارائه دهند و در این راستا شورا نیز از هیچ حمایتی دریغ نمی‌کند.

وی با اشاره به فرسوده بودن لوله های سطح شهر گفت: باید شرکتهای دانش بنیان با طراحی روش‌ها و سیستم‌هایی از هدر رفت آب جلوگیری کنند.

مقیمی خواستار طراحی بسته‌های تولید انرژی از پسماند، باد و انرژی خورشیدی توسط شرکتهای دانش بنیان شد.

وی با اشاره به وضعیت نور پردازی در شهر گفت: نورپردازی یک علم است اما این شیوه‌ی استفاده در شهر برای تبلیغات تنها نور افشانی و هدررفت انرژی است.

عضو شورای شهر شیراز افزود: طرح‌های جامع شهر را باید جوانان نخبه این شهر تدوین کنند.

سیروس پاک فطرت نیز در این جلسه، گفت: پارک علم و فناوری یکی از افتخارات فارس و شیراز است ودر چندین سال گذشته خوش درخشیده و در حوزه های ترافیک، نورپردازی و فضای سبز با شهرداری شیراز در ارتباط بوده است.

وی با اشاره عدم آشنایی برخی از مدیران استانی با ظرفیت و پتانسیل این پارک، بر تقویت بخش اطلاع رسانی پارک علم و فناوری به منظور معرفی پتانسیل‌های موجود دران تاکید کرد.

وی افزود: در راستای معرفی پتلنسیل‌های و توانمندیهای شرکتهای دانش بنیان شهرداری نسبت به واگذاری تابلوی تبلیغاتی، بیلبورد و تلویزیون هوشمند شهری باید اقدام کند که امکان سنجی مسیر نصب تابلو و چگونگی طراحی تابلوها از دیگر مواردی است که پارک علم وفناوری می تواند ارائه دهد.

پاک فطرت با اشاره به حضور نخبگان وجوانان با استعداد در ۲۸۰شرکت دانش بنیان گفت: باتوجه به شرح وظایف هرسازمان باید پارک علم و فناوری ظرفیتهای خود را معرفی و ارتباطی مستقیم با سازمانها داشته باشد.

عضوشورای اسلامی شهر شیراز گفت: به منظور بهبود ارتباط با پارک علم و فناوری باید در عقد توافق نامه ها تسهیل شود.

وی ابراز امیدواری کرد که شورای پنجم با اجرای مصوبه حمایت از شرکتهای دانش بنیان زمینه را برای ارتباط بیشتر با این پارک فراهم کند.