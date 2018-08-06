وزارت نفت بر تکمیل واحد الفین پتروشیمی ایلام اهتمام دارد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی روز دوشنبه در دیدار با مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ایرانیان افزود: ظرفیت های استان ایلام در حوزه انرژی به گونه ای است که می تواند استان را به یکی از قطب های اصلی تولید انرژی تبدیل کند.

وی افزود: طی سال های گذشته سرمایه گذاری سنگینی برای بهره بردرای از این مواهب خدادادی در استان انجام گرفته که در صورت تکمیل نهایی نویدبخش آینده روشن استان ایلام است.

استاندار ایلام گفت: یکی از پروژه ها مجموعه پتروشیمی ایلام است که بخش هایی از ان سال های گذشته افتتاح شده و سایر قسمت ها نیز در حال تکمیل شدن هستند.

سلیمانی دشتکی اضافه کرد: این مجتمع با اجرای واحد الفین توسعه خواهد یافت و در همین راستا طرح تامین آب آن با همکاری وزارت نفت و وزارت نیرو در دستور کار قرار دارد.

وی از موافقت وزارت نفت با اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریال برای تامین آب این مجتمع از طریق سد گلال خبر داد و یادآور شد: فردا در دیدار با وزیر نفت درخواست تخصیص هر چه سریعتر این اعتبار ارائه می شود.

استاندار ایلام با اشاره به عملیات ساخت واحد الفین و شیرین سازی پتروشیمی ایلام، گفت: این ۲ واحد قرار بود شهریورماه سال ۹۶ افتتاح شوند که تاکنون میسر نشده ولی امیدواریم امسال شاهد راه اندازی این واحدها باشیم.

سلیمانی دشتکی ابراز امیدواری کرد با مشارکت هلدینگ خلیج فارس روند اجرای این پروژه ها شتاب گیرد.

صنایع پایین دستی با راه اندازی واحد الفین پتروشیمی ایلام توسعه می یابد

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس گفت: صنایع پایین دستی با راه اندازی واحد الفین پتروشیمی ایلام توسعه می یابد.

جعفر ربیعی اظهار کرد: پتروشیمی ایلام از پروژه های اولویت دار وزارت نفت است و با مشارکت مجموعه هلدینگ خلیج فارس امیدواریم شاهد سرعت بخشی در راه اندازی واحد الفین باشیم.

وی ادامه داد: قرار بود واحد الفین و شیرین سازی سال گذشته افتتاح شوند که به دلایلی که تامین نشدن آب مورد نیاز بود با تاخیر مواجه شده است.

وی ابراز امیدورای کرد هرچه سریع تر آب مورد نیاز از طریق سد گلال منتقل و به این مجموعه تزریق شود.

ربیعی گفت: در صورت تامن نشدن آب اهداف تعیین شده برای اجرای این پروژه بزرگ با این حجم سنگین سرمایه گذاری محقق نخواهد شد.

مدیرعامل هلدینگ خلیج فاری تاکید کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته بطور قطع امسال شاهد راه اندازی واحد الفین و شیرین سازی پتروشیمی ایلام خواهیم بود.

ربیعی اظهار داشت: راه اندازی این ۲ واحد تقاضاهای جدیدی در بخش ایجاد می کند که تامین آنها توسط بخش خصوصی به ایجاد اشتغال پایدار منجر خواهد شد.

وی تاکید کرد: در صورت وجود نیروهای بومی منطبق با شرایط ما، جذب نیروهای غیربومی در تمامی سطوح کارگری، کارشناسی و مدیریتی ممنوع است و این موضوع به تمام واحدهای تابعه ابلاغ شده است.