اجناس موجود در انبارها طبق سود شرعی و قانونی عرضه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق اصناف و روسای اتحادیه های شهرستان پیشوا طی سخنانی بیان کرد: مردم پیشوا به عنوان پیشتازان انقلاب به واسطه اعتقادات و همجواری با امامزاده جعفر(ع) و تعلق خاطر آنان به اسلام، مودت و پیوندی قوی با نظام مقدس جمهوری اسلامی دارند و این وظیفه ما مسؤولان را سنگین تر می کند تا با تلاشی مضاعف و با حضور در صف خدمت سانی، سعی نماییم به مسائل آنان رسیدگی و از تحمیل مشکلات بر آن ها جلوگیری کنیم.

وی بخشی از مشکلات کشور را متاثر از مسائل فرهنگی دانست و افزود: جوسازی ها و فضاسازی های روانی که در محیط مجازی و حقیقی به راه می افتد با توجه به تفاوت فرهنگ ها اثرات مختلفی را بر روی مردم می گذارد و عده ای خواسته و یا ناخواسته تحت تاثیر این فضا قرار می گیرند.

عبایس اظهار کرد: در شرایط نامساعد اقتصادی کشوری، عده ای فرصت طلب به جای اینکه کمک رسان مردم و نظام باشند بر این شرایط دامن می زنند و در کنار آنها نیز افرادی تحت تاثیر القائات قرار گرفته و با هجوم به بازار موجب می شوند تا فاصله فاحشی میان قیمت واقعی و قیمت بازار و به اصطلاح حباب ایجاد شود و این مسئله نیازمند انجام کار فرهنگی روی اقشار مختلف مردم است.

سرپرست فرمانداری پیشوا ادامه داد: اخلال گران اقتصادی نه با مردم و نه با نظامند و فقط به فکر منافع شخصی خودشان هستند و هزینه های زیادی را بر کشور و مردم تحمیل می کنند.

وی اظهار کرد: خروج از مشکلات کنونی کشور تدبیر مسؤولان و همراهی مردم را می طلبد.

عباسی با اشاره به فعالیت مخالفان نظام و تلاش آنها برای ایجاد آشوب در کشور گفت: آنها دنبال کارشکنی و ضربه زدن به مردم هستند زیرا می دانند که مردم پشتوانه اصلی نظامند و کشور تا به امروز با حمایت و همراهی آنان گردنه های سخت را پشت سر گذاشته است.

سرپرست فرمانداری پیشوا ادامه داد: کشور در مرحله گذار است و مطمئن هستیم با تدابیر مسؤلان مشکلات حاضر نیز پشت سر گذاشته می شود و از این وضعیت نیز همانند گذشته سربلند بیرون خواهیم آمد.

عباسی در پایان متذکر شد: صاحبان صنایع، صنوف، کسبه و بازاریان با آرامش خاطر از ایجاد التهاب و نارضایتی مردم جلوگیری کنند؛ از فضای اقتصادی به وجود آمده سوء استفاده نکنند و اجناس موجود در انبارها را متناسب با قیمت خریداری شده و مطابق سود شرعی و قانونی عرضه کنند و از احتکار بپرهیزند.