خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - فاطمه محمدی پور: «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا از زمان روی کار آمدن اقدامات سوال برانگیز بسیاری انجام داده است. این اقدامات شامل اموری در داخل آمریکا از جمله تغییر مداوم اعضای کابینه، مشاوران و اخراج مدیران و نیز لغو قوانین مصوب دولت پیشین و یا امور مربوط به خارج از مرزهای آمریکا است که شامل خروج پی در پی از پیمان های بین المللی و تنش های اقتصادی و سیاسی با همپیمانان پیشین این کشور است.

ترامپ علاقه وافری به خارج شدن از معاهدات و توافقات بین المللی دارد. در این جا می توان فهرست بلندی از خروج آمریکا از پیمان های بین المللی از زمان روی کار آمدن ترامپ ارائه کرد. رئیس جمهور آمریکا در روز یکم ژوئن ۲۰۱۷ اعلام کرد که کشورش از توافق پاریس در رابطه با تغییرات آب و هوایی موسوم به «توافقنامه پاریس» عقب‌نشینی می‌کند.سال گذشته در یکی دیگر از شاهکارهای سیاست خارجی ترامپ، آمریکا برای دومین بار به صورت خودخواسته از یونسکو کناره گیری کرد.

در اقدام مشابه دیگری رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد کشورش از پیمان جهانی سازمان ملل برای بهبود مهاجران و پناهندگان خارج می شود.بدعهدی و بی مبالاتی سیاسی دولت ترامپ به اینجا ختم نمی شود. دولت وی قصد دارد از تمام تعهداتی که این کشور تا کنون داشته شانه خالی کند.

از جمله این تعهدات پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی است که بین آمریکا و روسیه به امضا رسیده است. ترامپ همچنین در نظر دارد در مفاد قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) با کانادا و مکزیک بازنگری کند. وی از برجام - توافق هسته ای ایران با ۱+۵ - نیز خارج شد و بار دیگر بد عهدی خود را اثبات کرد. حال این سوال مطرح می شود که دلیل واقعی ترامپ جهت خروج از توافقات بین المللی چیست؟

در این راستا خبرنگار مهر گفتگویی با پروفسور «رابرت اسمیت» استاد روابط بین الملل دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو انجام داده که در ادامه می آید.

*امروز ما شاهد شکاف و اختلافات بزرگ میان کشورهای عضو G۷ هستیم، در حالی که کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در حال حرکت به سوی همگرایی بیشتر هستند. بعضی معتقدند که ترتیبات و رژیم هایی که پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شده، کاهش می یابد و به همین علت ایالات متحده قصد ندارد هزینه های رژیم هایی مانند ناتو، سازمان تجارت جهانی و معاهدات تجارت آزاد مانند نفتا را بپردازد . شما چه فکر می کنید؟ چرا ایالات متحده آمریکا حاضر نیست هزینه های رژیم ها و ترتیبات بین المللی را مانند قبل پرداخت کند؟

من فکر نمی کنم که ایالات متحده حاضر به پرداخت هزینه های این نهادها نباشد، بلکه ترامپ کسی است که مایل نیست حمایت های ایالات متحده از این سازمان ها و ترتیبات بین المللی پس از جنگ جهانی دوم را ادامه دهد. در خط مشی سیاست خارجی، هنوز هم حمایت دو حزبی قابل توجه از نظم قدیم وجود دارد، اما ترامپ نمایانگر یک چالش رادیکال برای آن است که ممکن است عواقب پایدار داشته باشد.

*دونالد ترامپ، رییس جمهور ایالات متحده، در نشست های ناتو و جی ۷ حضور یافت و با متحدان واشنگتن با رویکرد تهاجمی برخورد کرد. اما در عین حال او تلاش می کند با رویکردی سازشی روابط خود را با کره شمالی و روسیه بهبود بخشد. چرا؟

ترامپ در واقع یک کارآموز در سطح جهانی است که جهت قلدری و ایجاد سرو صدا در سطح جهانی مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین این بخشی از شخصیت او در رابطه با سیاست است. با این حال هنوز درک رابطه سرد او با ترودو نخست وزیر کانادا و یا مرکل در آلمان در مقایسه با لحن او با رهبر روسیه و کره شمالی مشکل است.

شاید او در حال تلاش برای ساخت یک نظم جهانی جدید است، اما می توان گفت که در واقع او نمی داند که چه کاری انجام می دهد یا چه می گوید.

*جامعه بین المللی فضای جدیدی را تجربه می کند که در آن ایالات متحده از ترتیبات و رژیم های قدیمی عقب نشینی نموده، چین سعی دارد نظم و رژیم های خود را با بررسی مجدد طرح جاده ابریشم باستانی برقرار کند. تا چه حد تحولات خاورمیانه به ویژه در سوریه تحت تاثیر ساختار سیستم های بین المللی که در حال تغییر می باشد است؟

در کوتاه مدت، من فکر می کنم این تحولات ها تاثیرات زیادی بر وقایع سوریه نخواهد داشت. با این وجود، در بلند مدت، چین موقعیت خود را برای ایجاد یک نظم جهانی جدید تثبیت می کند تا بتواند سلطه ایالات متحده امریکا بر سیستم بین المللی را جا به جا کند.

در این ارتباط، سیاست های تجاری غیر متعارف ترامپ و تضعیف موقعیت او در اتحاد غربی به چین جهت رسیدن به هدفش کمک می کند. تأثیر هر دو این تحولات می تواند بسیار وسیع باشد.

*برخی از نظریه پردازان از جمله جان مرشایمر معتقدند که یکی از مهمترین عناصر سیاست خارجی ترامپ، حرکت به سوی «موازنه فراسرزمینی»(offshore balancing) و کاهش نیروها و افزایش خصومت با ایران است. آیا شما با این نظریه موافق هستید؟ آیا ایالات متحده تعداد نیروهای خود را در خاورمیانه کاهش خواهد داد؟ اگر ما قبول کنیم عناصر مذکور پایه ای برای سیاست خارجی ترامپ است، چگونه واشنگتن با نفوذ منطقه ای ایران مقابله خواهد کرد؟

در حالی که ترامپ ممکن است مایل به کاهش نیروهای ایالات متحده و حضور در خاورمیانه باشد، من فکر می کنم فشارهای داخلی مانع از انجام این کار خواهد شد. اکثر عناصر پایه ای سیاست خارجی ترامپ خواهان مقابله با ایران به منظور کاهش نفوذ منطقه ای آن هستند، اما ماهیت غیر قابل پیش بینی یک درگیری نظامی، باید به جای جنگ، احتیاط و هوشیاری ایجاد کند.

طی چند روز گذشته ترامپ اظهار داشت که مایل است بدون قید و شرط با رئیس جمهور ایران ملاقات کند که احتمالا اکثر مشاوران نظامی خود را شگفت زده کرده است.

*در واکنش به سخنان رئیس جمهور ترامپ که اتحادیه اروپا را به عنوان دشمن ایالات متحده می نامد، دونالد توسک، رییس شورای اروپا از ترامپ و پوتین خواست تا نظم جهانی را مختل نکنند. آیا شما فکر می کنید که ترامپ و پوتین قصد دارند یک نظم جهانی جدید ایجاد کنند؟ اگر پاسخ شما بله است، قطب بندی جدید در نظم جدید چگونه خواهد بود؟

نه، من فکر نمی کنم ترامپ و پوتین نوعی از نظم جهانی جدید را ایجاد کنند زیرا نیروهای ضد روسی در کنگره و نهادهای تأثیرگذار سیاست خارجی در ایالات متحده امریکا بسیار قدرتمند هستند.