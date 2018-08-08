مهم ترین حوزه مصرف زکات باید رفع فقر و ایجاد اشتغال باشد

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر چهارشنبه در همایش فصلی روحانیون زکات خراسان رضوی اظهار کرد:امروز که دشمن سفره های مردم و معیشت را هدف گرفته است صرف شعار انقلابی دادن مشکلی را حل نمی کند و باید هر مسئولی در حد توان برای رفع مشکلات معیشتی مردم تلاش کند.

وی افزود: امروز روحانیت وظیفه مهمی دارد و آیه و حدیث خواندن برای مردم کفایت نمی کند بلکه این قشر باید همراه و همدرد مردم باشند و در این میان زکات ابزاری برای نشستن پای درد دل مردم و شنیدن مشکلات است.

نماینده مجلس خبرگران رهبری ادامه داد: روحانیون مستقر در شهرها و روستاها باید قشر آسیب پذیر منطقه خود را شناسایی کنند و زکات جمع آوری شده را صرف فقرا همان منطقه کنند و اگر فقیری نبود از منابع حاصل شده برای ایجاد اشتغال استفاده کنند.

وی تاکید کرد: اگر این اقدامات انجام شود مردم خود به دنبال روحانیت حرکت خواهند کرد، دشمن تا جایی که توان داشته است سعی در سرکوب ارزشهای دین و جلوگیری از تبلیغ توسط نیروی تبلیغی و جهادی داشته است و در این شرایط تلاش ما باید بیشتر شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی اضافه کرد: دشمنان همیشه به دنبال وارد آوردن حمله و تهاجم هستند و اگر جامعه ای به‌دفاع برخواستند یا دشمن مشاهده کرد که نیروی دفاعی از نیروی نظامی آنها قوی‌تر است به دنبال زمینه های دیگر می‌رود.

امام جمعه مشهد افزود: بنده به دفعات گفته ام، ما نوکر مردمی هستیم که بنده خدا هستند و اگر مردم «عبدالله» نبودند نوکر مردم نیستیم، ما وظیفه داریم بنده صالح خدا تربیت کنیم.

علم‌الهدی افزود: پیاده سازی برنامه‌های توسعه و تبلیغ دینی امروز در جامعه نتیجه‌بخش بوده و دشمن را شکست می‌دهد.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه امکانات خاصی در دست نداریم به روحانیون مستقر پیشنهاد می‌کنم به‌ویژه در مناطق روستایی برحسب شناخت خود از محل مردم را تشویق به پرداخت زکات کنند.