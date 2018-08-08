خبرنگاران در روز خبرنگار از استاندار البرز انتقاد کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی استاندار البرز پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران استان، اظهار کرد: خبرنگاران طلائیه داران جبهه آگاهی هستند.

وی در ادامه بابیان اینکه امروزه فضای مجازی گسترش زیادی پیداکرده است، گفت: خبرنگاران به‌خوبی می‌توانند به موضوعات مختلف جامعه بپردازند و مطالبات مردم را بازگو دهند.

استاندار البرز بابیان اینکه خبرنگاران با حضور خود در جامعه موجب پیشرفت و توسعه کشور می‌شوند، تأکید کرد: رسانه‌ها با عنوان مطالب حقیقت در راستای پیشرفت شهر و کشور اقدام کنند.

وی بابیان اینکه اقدامات انجام‌شده در استان رضایت‌بخش است، گفت: طی سال‌های گذشته در حق مردم البرز جفا شده است.

نجفی در بخش دیگری با اشاره به پروژه‌های در حال احداث استان، اضافه کرد: برای احداث بزرگراه شمالی پیگیری‌های لازم انجام‌شده است، امیدواریم با بهره‌برداری از آن شاهد رضایتمندی مردم باشیم و گره‌ای از مشکلات باز شود.

وی در ادامه ضمن انتقاد از صداوسیما در خصوص پوشش ناقص اخبار، گفت: متأسفانه بسیاری از پروژه‌های استان به‌صورت چند ثانیه پخش می‌شود این در حالی است که کارهای بزرگی در حال انجام است.

استاندار البرز با اشاره به اینکه انتظار داریم رسانه‌ها در پوشش اخبار امیدبخش ما را یاری کنند، گفت: رسانه‌ها چشم و گوش بینای جامعه هستند.

نجفی در ادامه به ارائه گزارش عملکرد دولت در استان پرداخت و به پروژه‌های مهمی چون اتوبان شهید همت، پروژه راه‌سازی آبیک به چرمشهر، قطار شهری کرج، جاده هشتگرد، گازرسانی به بخش آسارا در جاده چالوس و مسافربری شدن فرودگاه پیام اشاره کرد.

حاشیه‌های روز خبرنگار

در حالی نجفی در سخنرانی خود مدعی شد که یازده ماه است سُکان استانداری البرز را به دست گرفته که بسیاری از خبرنگاران به عدم برگزاری نشست خبری از سوی وی انتقاد دارند.

یکی از خبرنگاران حاضر در سالن ضمن انتقاد به استاندار از وی خواست؛ باگذشت یک سال از مدیریت وی در استان با برگزاری نشست خبری به سؤالات رسانه‌ها پاسخگو باشد.

استاندار البرز درحالی‌که پشت تریبون بود، با صدای بلند به خبرنگار معترض گفت؛ «اگر شما می‌توانی صدایت را بلند کنی من هم بلد داد بزنم».

بسیاری از خبرنگاران سالن محل برگزاری برنامه را ترک کرده و به بی‌نظمی‌های مراسم انتقاد داشتند.