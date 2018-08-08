به گزارش خبرنگار مهر، محسن ابوترابی امروز در هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر یزد اظهار داشت: شهرداری یزد به عنوان یکی از مردمی‌ترین و پر مراجعه ترین دستگاه‌های استان، هنوز درگیر بروکراسی و روند پیچیده و وقت‌گیر اداری است.

وی عنوان کرد: این شیوه کارها را قفل و مردم را گرفتار کرده و در نهایت منجر به بروز نارضایتی و بی‌اعتمادی در آنها می‌شود.

ابوترابی تصریح کرد: راهکار برون رفت از این شرایط، برون سپاری امور و واگذاری بخشی از کارها به بخش خصوصی است.

عضو شورای شهر یزد خاطرنشان کرد: متاسفانه به رغم اینکه برون سپاری می تواند از مشکلات موجود و بروکراسی های اداری بکاهد، عزم جدی برای تحقق این امر وجود ندارد.

ابوترابی یادآور شد: در حال حاضر ۳۰ درصد امور شهرداری یزد به دفاتر کارگزاری واگذار شده که البته امور مهمی در فهرست این ۳۰ درصد وجود ندارد.

وی تصریح کرد: اگر عزمی جدی وجود داشته باشد و شورا الزام کند و کار کارشناسی و آموزش به ‌صورت صحیح انجام شود و نیروی‌های کارآمد در مجموعه داشته باشیم، می توان کار برون سپاری را به شکل بهتر و موفق تری انجام داد به نحوی که مردم نیز از مزایای آن بهره مند شده و تفاوت را احساس کنند.

ابوترابی تاکید کرد: البته در این مسیر ضعف هایی وجود دارد که لازم است برطرف شود و به نظر می رسد یکی از مهمترین ضعف‌ها، نظارت ضعیف است.