امسال شرایط حج بهتر از سال گذشته است

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام و المسلمین سید علی قاضی عسکر پس از بازدید از هتل میلینیوم شهر مکه مکرمه با بیان اینکه هدف از سرکشی به هتل‌ها این است که شرایط حجاج را از نزدیک مشاهده کند، اظهار کرد: ما به دنبال این هستیم که اگر احیانا مشکلی وجود دارد، آن مشکل را در اولین فرصت حل کنیم و اگر مشکل باید در دراز مدت حل شود، آن را در کمیته‌هایی که بعد از سفر حج تشکیل می‌شود، بررسی کنیم.

وی با اشاره به اینکه روزانه به همراه رییس سازمان حج و زیارت از هتل‌های حجاج کشورمان بازدید دارند، تصریح کرد:‌ در مجموع شرایط ما از سال قبل بهتر است. ما ۲۶ کمیته کارشناسی را بعد از حج سال گذشته تشکیل دادیم و در طول سال تصمیات خوبی برای برگزاری بهتر حج امسال گرفته شده است و همین تصمیات میزان رضایت حجاج را بیشتر کرده است البته کاستی‌هایی هم وجود دارد ولی امیدوارم که بتوانیم نمره قبولی در برگزاری حج امسال بدست بیاوریم.

سرپرست حجاج ایرانی همچنین درباره متفاوت بودن مدت زمان سفر حجاج بیان کرد: دولت عربستان اعلام کرده است که به دلیل محدودیت فرودگاهی، زائران باید در مدت زمان بیشتری به سرزمین وحی بیایند و از روزهای اولیه ماه ذی القعده به ما اجازه پرواز داده‌اند بنابراین کسانی که روزهای اول اعزام می‌شوند چون باید در ایام تشریق در مکه باشند، مدت بیشتری در سفر هستند اما کسانی که روزهای بعد می آیند مدت سفر آنها ۳۰ تا ۳۲ روز بیشتر نخواهد بود.